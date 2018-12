neues deutschland: Theaterintendant Matthias Lilienthal im Interview über einfache Wahrheiten, digitale Nomaden und Apps für Flüchtlinge

Berlin (ots) - "Die linke politische Szene muss sich neu erfinden", sagt der Intendant der Münchner Kammerspiele Matthias Lilienthal in "nd.DieWoche" (Wochenendausgabe der Tageszeitung "neues deutschland"). "Sie hat es geschafft, die Migrationsfrage so aufzublasen, dass sie daran selber zu ersticken, sich zu zerreißen droht." Der Linken fehle es an Ideen und Programmen, wie es intellektuell, ökonomisch und ökologisch weitergehe, so Lilienthal. Der Kanzlerin werde er hingegen "nicht hinterherheulen". "Sie war es, die für Lähmung gesorgt hat und also auch dafür, dass keine politische Debatte mehr stattfand." Das habe eine "ziemliche Erosion der Demokratie" zur Folge gehabt, so der Theaterintendant.

