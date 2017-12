neues deutschland: US-Radiomoderatorin Goodman: »Mit Trump ist alles möglich«

Berlin (ots) - Amy Goodman, Sprecherin der unabhängigen Radiosendung "Democracy Now!" (Demokratie Jetzt), zieht in einem Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe) eine positive Bilanz der Entwicklung linker Bewegungen in den USA unter Präsident Donald Trump. "Es gibt jetzt Verbindungen zwischen der Antikriegsbewegung, der Klimabewegung, der LGTBI-Bewegung, der Anti-Rassismus-Bewegung oder auch der Migrationsbewegung", so Goodman gegenüber "nd". Zu möglichen Motiven dieser neuen Koalitionen sagt die Moderatorin: "Ich denke das kommt daher, weil Trump sie alle attackiert."

Des Weiteren sagt Goodman im Interview, dass Trump die "Gewaltenteilung einer schweren Prüfung" unterziehe. Innerhalb der judikativen Gewalt gäbe es Richter, die Trump durchaus kritisierten und versuchten, seine Gesetzesvorhaben zu stoppen. Allerdings versuche der Präsident, "die Richter auszutauschen. Und es schlicht ein Wettlaufen um die Zeit", so Goodman.

Bezüglich der Berichterstattung in den Vereinigten Staaten sieht Goodman positive Veränderungen. Ihrer Meinung nach sind die Medien kritischer geworden, seitdem Trump im Amt ist. "Gerade weil Trump die Medien attackiert - neben dem, was er sonst alles tut - sind die Medien rabiater. Sie öffnen sich und wir hören mehr Stimmen", erkärt Goodman.

