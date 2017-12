neues deutschland: Griechenland: Kritik an Arbeitsbedingungen an von Fraport gepachteten Regionalflughäfen

Berlin (ots) - In Griechenland gibt es Kritik an den Arbeitsbedingungen an den vom hessischen Unternehmen Fraport gepachteten Regionalflughäfen. "Seit Fraport da ist, gibt es weniger Angestellte", sagte Dimitrios Nanouris, Vorsitzender der Gewerkschaft des Flughafenpersonals, im Interview mit der Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe). Das Unternehmen beschäftige am Flughafen in Thessaloniki direkt nur 60 Mitarbeiter, im ganzen Land etwa 560. Beim Bodenpersonal seien hingegen Subunternehmen aktiv, wo Beschäftigte lediglich 400 Euro im Monat verdienen. "Davon kann man nicht leben, dies ist Sklaverei", so der Gewerkschafter. Ferner vergäben Subunternehmer nur kurzfristige Arbeitsverträge, da Fraport mit seinen Partnern nur kurzfristige Verträge vereinbare. Nanouris kritisierte ferner, dass mehrere Geschäfte im Flughafen schließen mussten und die Mieten erhöht worden seien.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport AG, der sich mehrheitlich im Besitz des Landes Hessen befindet, bekam im Rahmen des griechischen Privatisierungsprogramms 2014 den Zuschlag für den »Makedonia Airport« in Thessaloniki und 13 weitere Regionalflughäfen. Seit September fordert das Unternehmen 70 Millionen Euro Schadenersatz vom griechischen Staat, da der Zustand der Anlagen angeblich schlechter ist, als beim Verkauf angegeben.

