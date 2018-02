NRZ: Düngeverstöße 2017 in NRW mit Bußgeldern von knapp einer halben Mio Euro geahndet

Essen (ots) - Verstöße gegen Düngevorgaben und Dokumentationspflichten haben im Jahr 2017 NRW-weit zu Bußgeldern von insgesamt knapp einer halben Million Euro geführt. Kontrolleure der Landwirtschaftskammer - landläufig auch "Gülle-Polizei" genannt - forderten insgesamt 2519 Nährstoffvergleiche an, führten 1282 Kontrollen vor Ort durch und leiteten insgesamt 716 Verfahren ein. Diese Zahlen nannte Kammersprecher Bernhard Rüb gestern auf NRZ-Nachfrage. 476 Bußgelder wurden verhängt, sie summierten sich auf genau eben jene 499 151,30 Euro - 30 000 Euro mehr als im Vorjahr. Dabei waren 2016 insgesamt 520 Bußgelder verhängt worden. Die Gesamtsumme der Bußgelder stuft Rüb als im Vergleich nicht so hoch ein: "Jedes anständige Verkehrs-Blitzergerät in NRW bringt mehr Geld ein." Das höchste in 2017 verhängte Einzel-Bußgeld lag bei 9500 Euro. Als gravierender Verstoß gilt, wenn zu viel oder verbotenerweise im Herbst gedüngt oder der sogenannte Nährstoffvergleich nicht geführt wird. Dieser Vergleich ist eine Bilanz, welche die Bauern führen und auf Anforderung vorlegen müssen.

