Neue Osnabrücker Zeitung

"Selbst der Hund musste sich übergeben": Filmteam von "Nord bei Nordwest" geriet auf der Ostsee in Seenot

Marleen Lohse und Victoria Fleer: Schiff musste in den Hafen geschleppt werden

Osnabrück (ots)

Osnabrück. Beim Dreh für die ARD-Reihe "Nord bei Nordwest" geriet das Filmteam auf einem Ostseetrip in eine Notlage. Das berichteten die Schauspielerinnen Marleen Lohse und Victoria Fleer der Neuen Osnabrücker Zeitung (noz): "Wir waren mit Hinnerk (Schönemann), Victoria, Filmhund Holly und einem kleinen Team mit der 'Princess of Schwanitz' unterwegs, und irgendwann hat sie den Geist aufgegeben", berichtete Lohse, die in der Reihe die Tierärztin Jule Christiansen spielt. "Wir mussten mit kleinen Booten abgeholt werden und die 'Princess' wurde zurückgeschleppt."

"Plötzlich fing es an, aus dem Maschinenraum zu qualmen und ungewöhnlich zu stinken. Das Boot fuhr nicht mehr, und wir steckten fest!", erinnerte sich Victoria Fleer, die im Krimi als Hotelchefin Bine Pufal zu sehen ist. Als erschwerenden Umstand schilderte sie Seegang an diesem Tag: "Es war stürmischer als sonst. Mir und einigen aus dem Team wurde nach und nach übel. Selbst (der Filmhund) Holly musste sich übergeben", so Fleer. "Nur Hinnerk ging es blendend! So blendend, dass er mir vor den Szenen diverse Speisen ins Ohr flüsterte, damit mir noch übler wurde."

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell