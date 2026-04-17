Neue Osnabrücker Zeitung

Walhelfer Walter Gunz: Timmys Chance ist "fifty-fifty"

Media-Markt-Gründer verteidigt Wal-Rettung in der Ostsee -"Horrorprogramm mit ungeheuer vielen Widerständen"

Osnabrück (ots)

Im Ringen um den in der Ostsee vor der Insel Poel gestrandeten Buckelwal "Timmy" verteidigt Media-Markt-Mitbegründer Walter Gunz die maßgeblich von ihm initiierte Rettungsaktion. Im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) betonte der Unternehmer, dass es sich lohne, um das Leben des Tieres zu kämpfen, auch wenn der Ausgang ungewiss sei. Ein Experte vor Ort habe dem Wal nach einer Untersuchung am Donnerstag eine reelle Überlebenschance eingeräumt. "Er sieht die Chance fifty-fifty und das ist etwas anderes als wenn es zu 99 Prozent negativ aussieht", sagte Gunz.

Trotz vorheriger Einschätzungen von Umweltminister Till Backhaus (SPD) und der Tierschutzorganisation Greenpeace, das Tier sei sterbenskrank und man solle es in Ruhe sterben lassen, treibt Gunz die Aktion mit einem rund 40-köpfigen Team und internationalen Experten voran. Ziel sei es, den Wal minimalinvasiv in tieferes Gewässer und letztlich in die Nordsee zu leiten. Der 1946 geborene Unternehmer betonte seine ethische Motivation: "Ich glaube, das Leben ist das Wichtigste, was wir haben, und ich habe mich einfach verantwortlich gefühlt, hier etwas zu tun."

Gunz beschreibt die Aktion als "Horrorprogramm mit ungeheuer vielen Widerständen". Der Tribut sei enorm: "Die letzten sieben Tage mit drei bis vier Stunden Schlaf im Schnitt, mit Hunderten von Mails und Whatsapp-Nachrichten und über 70 Telefonaten pro Tag". Die mediale Lawine habe ihn völlig überrollt, weshalb Gunz sein Engagement auch als "Fluch der guten Tat" bezeichnet. Im Vergleich zur Gründung von MediaMarkt sei die jetzige Walrettungsaktion wesentlich anstrengender. Seine damalige Arbeit sei rückblickend ein "Spaziergang" gewesen.

"Ich bin überhaupt nicht zum Helden geboren. Ich will auch nicht der Held sein", stellt er bei noz klar. Das Schicksal des Wals lasse ihn nicht los, da ihn ein tieferliegendes Problem bewege: "Timmy ist ein Opfer des Irrsinns, der Profitgier und der unüberlegten Handlungen des Menschen."

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell