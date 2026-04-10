Neue Osnabrücker Zeitung

Michael Mittermeier stand 25 Jahre unter Dauerschmerz auf der Bühne

Comedian gesteht "falsch verstandenen Ehrenkodex"- Auftritt bei "Wetten, dass..?" trotz Trümmerbruch

Osnabrück (ots)

Der Comedian Michael Mittermeier hat offenbart, dass er ein Vierteljahrhundert seiner Karriere unter permanenten körperlichen Schmerzen absolviert hat. "Ich habe 25 Jahre lang nicht einen einzigen Tag ohne Schmerzen auf der Bühne gestanden", sagte der 60-Jährige im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Er sei mit Schmerzen aufgewacht und mit Schmerzen eingeschlafen; die "unglaubliche Live-Energie" habe ihn den Zustand jedoch immer wieder wegdrücken lassen.

Mittermeier räumte gegenüber noz ein, damals eine "klassische Zirkuspferd-Mentalität" und einen völlig falsch verstandenen Ehrenkodex besessen zu haben: "Heute weiß ich, dass ich mir ein paar Dinge hätte sparen können. Auch ein paar Shows hätte ich absagen sollen, als es mir so schlecht ging."

Wie extrem die Belastung war, verdeutlichte der Künstler an einem Beispiel: So sei er einst mit einem zerschmetterten Schlüsselbein aufgetreten. Nur drei Tage nach der Operation habe er bei seinem ersten Auftritt in der Sendung "Wetten, dass..?" lächelnd in die Kamera gewinkt, sagte er noz. Erst durch eine Therapie seien die vergangenen sechs Jahre seine besten seit drei Jahrzehnten geworden. Mittermeier feiert 2026 sein 40-jähriges Tour-Jubiläum.

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell