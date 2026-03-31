Neue Osnabrücker Zeitung

Nach öffentlicher Kritik an Björn Höcke: AfD-Verteidigungsexperte Lucassen wehrt sich gegen eigene Degradierung: "Das Höcke-Lager hat die Oberhand"

Osnabrück (ots)

Der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Rüdiger Lucassen, muss nach seiner öffentlichen Kritik an Björn Höcke eigenen Angaben zufolge um seinen Fraktionsposten bangen. "Man versucht im Moment, mich in meiner Position als verteidigungspolitischer Sprecher abzusetzen", sagte Lucassen im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Es gebe noch keinen offiziellen Antrag, aber entsprechende Bewegungen im verteidigungspolitischen Arbeitskreis der Fraktion.

Der ehemalige Bundeswehroffizier Lucassen macht sich seit Längerem für einen gemäßigteren Kurs der AfD stark. Weil er im Dezember 2025 in einer Bundestagsrede zur Wehrpflicht den rechtsextremen Thüringer AfD-Chef Höcke kritisiert hatte, sprach ihm der Vorstand der AfD-Bundestagsfraktion im Januar 2026 eine Missbilligung aus.

Über die Kräfteverhältnisse in der Gesamtpartei sagte Lucassen gegenüber noz: "Wenn Sie darunter den parteiinternen Einfluss auf die wesentlichen Amtsträger und öffentlich bekannten Protagonisten verstehen, hat das Höcke-Lager die Oberhand." Rein zahlenmäßig sei dieses Lager allerdings nicht in der Mehrheit. "Es ist auch nicht das wahre Gesicht der Partei."

Er erlebe derzeit einen "Zwei-Fronten-Kampf" zwischen internen Gegnern und der politischen Konkurrenz, so Lucassen weiter. "Die schweigende Mehrheit meiner Partei ist dankbar für das, was ich mache. Aber sie würden sich niemals mit mir öffentlich gemein machen, weil sie eben sehen, dass ich angegriffen werde. Sie möchten nicht ins Feuer geraten." Auf die Frage, ob er in fünf Jahren eher noch in der AfD oder in gar keiner Partei mehr sein werde, sagte Lucassen: "Wenn ich ehrlich bin, in gar keiner."

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