PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Neue Osnabrücker Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Neue Osnabrücker Zeitung

Claudia Michelsen: "Was nicht dem Mainstream entspricht, wird schnell als Verschwörung abgetan"/ Schauspielerin: "Manche Theorien haben sich im Nachhinein tatsächlich als real herausgestellt"

Osnabrück (ots)

Schauspielerin Claudia Michelsen (56) empfindet gesellschaftliche Diskussionen als zu eng. "Alles, was nicht dem Mainstream entspricht, wird schnell als Verschwörung abgeurteilt", sagte sie im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Sie wünscht sich mehr "Differenzierung": "Manche Theorien haben sich im Nachhinein tatsächlich als real herausgestellt. Andere sind natürlich klar als Unsinn einzustufen." Sie beklagt, dass in gesellschaftlichen Debatten "Toleranz und Neugier auf andere Haltungen und Meinungen abhandengekommen" seien.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung
Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Neue Osnabrücker Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Neue Osnabrücker Zeitung
Weitere Storys: Neue Osnabrücker Zeitung
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren