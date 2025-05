Neue Osnabrücker Zeitung

Luisa Neubauer: Merz muss in EU für CO2-Bepreisung kämpfen

Luisa Neubauer hat die Bundesregierung zur Rettung der europäischen Klimaschutzpläne aufgerufen. "Friedrich Merz muss sich dafür einsetzen, dass die EU an der CO2-Bepreisung festhält, auch wenn sich in Osteuropa Widerstand formiert", sagte die Mitgründerin von Fridays for Future im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Sollte der Emissionshandel verworfen oder zurückgestellt werden, wäre das eine Kapitulation in Europas Kampf gegen die Erderwärmung."

Zum Hintergrund: Ab 2027 soll der Handel mit CO2-Zertifikaten in der EU auf die Bereiche Gebäude und Verkehr ausgeweitet werden (ETS2). Das kann das Heizen und Tanken in Ländern mit einem hohen Anteil fossiler Energien massiv verteuern. Die Regierungen in Polen, Tschechien und der Slowakei drängen deswegen auf eine Verschiebung des ETS2.

Ein "fairer Deal" werde aus der CO2-Bepreisung aber nur, "wenn jetzt wirklich massiv in die Dekarbonisierung investiert wird und wenn enorme Mittel mobilisiert werden, um die Menschen, für die höhere Sprit- und Heizkosten zum riesigen Problem werden können, zu entlasten", betonte Neubauer gegenüber der "NOZ". "Sonst drohen Verwerfungen und Widerstand."

Bislang seien weder Deutschland noch die EU ausreichend vorbereitet. "Das beweist leider eine bahnbrechende Ignoranz der Klimakrise. Denn die Wissenschaft weist seit vielen, vielen Jahren genau auf diese Leerstelle hin", so die Klimaaktivisten weiter. "Diese Hausaufgaben endlich anzupacken ist für Friedrich Merz eine der wichtigsten Baustellen, wenn er seinem Anspruch, ein starker Europäer zu werden, noch irgendwie gerecht werden will."

