Welthungerhilfe setzt große Hoffnung in G20-Gipfel

Präsidentin Thieme: "Treffen von entscheidender Bedeutung für Kampf gegen Hunger"- Scholz zu mehr Einsatz für globalen Süden aufgefordert

Osnabrück (ots)

Die Welthungerhilfe erwartet große Fortschritte auf dem am Montag in Brasilien startenden G20-Gipfel. Das Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer sei in diesem Jahr von "entscheidender Bedeutung", sagte die Präsidentin der Hilfsorganisation, Marlehn Thieme, im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Die 'Globale Allianz gegen Hunger und Armut', die in Rio de Janeiro starten soll, sei "die seit langem ehrgeizigste Initiative, um den Hunger zu beenden". Ziel sei es, dass ärmere und reichere Länder stärker zusammenarbeiten.

"Eine schlagkräftige Globale Allianz muss auch dem verbrieften Menschenrecht auf angemessene Nahrung mehr Nachdruck verleihen", forderte die Welthungerhilfe-Präsidentin. "Denn noch immer leidet jeder elfte Mensch an chronischem Hunger."

Olaf Scholz rief sie vor dessen Abflug zu mehr Einsatz für Entwicklungsländer auf. "Wir fordern den Bundeskanzler auf, sich beim G20 Treffen dafür einzusetzen, dass die Zivilgesellschaft aus dem globalen Süden zukünftig stärker an den Vorbereitungen solcher Gipfel beteiligt wird", sagte Thieme der "NOZ".

Scholz bricht an diesem Sonntag nach Brasilien auf. Der G20-Gipfel findet am Montag und Dienstag in Rio de Janeiro statt.

