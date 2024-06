Neue Osnabrücker Zeitung

Gianna Nannini über ihr "fakultatives" Alter: Ich bin jetzt 41

Für die italienische Rocksängerin zählt das Jahr 1983 als Wendepunkt ihres Lebens - und als Geburtsjahr

Gianna Nannini wird am 14. Juni 2024 eigentlich 70 Jahre alt, doch die italienische Rocksängerin ignoriert ihr tatsächliches Alter. "Das Alter ist nicht wichtig: Sterben werden wir alle einmal, aber das Alter ist fakultativ. Ich wurde 1983 geboren, bin also jetzt 41", sagte die Musikerin im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"."Das Jahr 1983 wurde zu einem Wendepunkt in meinem Leben. Ich wusste nicht mehr, was los war, habe nachts nicht mehr geschlafen und hatte keine Kontrolle mehr über mich. Ich fühlte mich hilflos wie eine in zwei Hälften geteilte Persönlichkeit, konnte weder Texte schreiben, noch singen. Damals arbeitete ich gerade in Köln mit dem deutschen Produzenten Conny Plank an einem neuen Album. Er riet mir, nur auf meine Seele zu hören. Ich war zuvor gefangen in Konventionen und Traditionen, die ich alle über Bord geworfen habe."

Schon mit 18 Jahren verließ Nannini das Elternhaus in Siena, um Musikerin zu werden. "Mein Vater hätte mich gern im Familienunternehmen gesehen, aber irgendwann sah er ein, dass ich meine Berufung als Musikerin gefunden habe." Dennoch habe sie häufig darüber nachgedacht, wie ihr Leben verlaufen wäre, wenn sie geblieben wäre, sagte Nannini. "Ich war immer hin- und hergerissen in dieser Frage. Ich hätte gerne meinem Vater geholfen. Besonders in der Phase, als die Probleme für ihn größer und größer wurden. Aber dieses musikalische Talent und der Drang in mir, Musik zu machen und auf die Bühnen zu gehen, war einfach zu stark."

Als Kind half Nannini bereits in der familiären Konditorei mit. Eine Schwäche für Süßes hätte sie dabei aber nicht entwickelt, so die Musikerin. "Wenn man jahrelang im elterlichen Betrieb mitgearbeitet hat, dann muss eben auch viel probieren. Ich kenne immer noch jedes Rezept und kann es backen. Zum Beispiel Cantuccini."

Gerne erinnert sich Nannini an das Jahr 1990, als sie der DFB-Elf mit dem Song "Un'estate italiana" Glück brachte und Deutschland Weltmeister in Italien wurde. Einen Song zur EM hätte die Sängerin nicht abgelehnt: "Wenn man mich früher gefragt hätte, hätte ich das gerne gemacht. Aber ich glaube, Deutschland hat trotzdem gute Chancen, im eigenen Land den Titel zu holen."

