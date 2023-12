Vor Inkrafttreten des Heizungsgesetzes: Losse-Müller fordert Neustart der Wärmewende

Osnabrück (ots) - Unternehmer Dirk Roßmann will schuldenfrei bleiben Drogerie-König würde größten Konkurrenten nicht kaufen - Multimilliardär: "Brauche keinen großen Luxus" - Seniorchef nie als Kunde in Filiale anzutreffen: "Gehe nicht einkaufen" Osnabrück. Drogerie-Unternehmer Dirk Roßmann will, dass seine Firma frei von jeglichen Schulden bleibt. Das hat der Multimilliardär im Interview mit der "Neuen ...

mehr