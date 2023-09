Neue Osnabrücker Zeitung

Linda Zervakis: Bewussteres Leben auf dem Land

Osnabrück (ots)

TV-Moderatorin nahm sich Auszeit in Schleswig-Holstein - 48-Jährige mag schmatzende Gummistiefel im Matsch und bekennt sich zu Sauberkeitsfimmel

Osnabrück. Linda Zervakis (48), TV-Moderatorin und Buchautorin, hat während einer Auszeit in Schleswig-Holstein Vorzüge und Nachteile des Landlebens kennengelernt: Auf jeden Fall sei es ein bewussteres Leben auf dem Land, sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ): "Wenn man an völlig vertrockneten Feldern vorbeigeht, wird einem das Problem des Klimawandels einfach deutlicher als in der Stadt, wo es nicht so offensichtlich ist. Stichwort: zu trockene Böden. In der Stadt ist man viel eher in seinem Komfort gefangen, obwohl man genau weiß, dass sich was ändern muss. Darüber denke ich heute anders und versuche, das auch in meinem Leben zu berücksichtigen."

Vor allem sei sie heute mehr bei sich, fügte Zervakis hinzu: "Auch wenn ich mir vorher schon gesagt habe ,Scher dich mal nicht so viel, was andere sagen', kann man das auf dem Land noch besser, weil man weniger abgelenkt ist. Da hilft die Ruhe", sagte die 48-Jährige, die in der Ortschaft Wangels östlich von Kiel ein reetgedecktes Haus renovierte und über ihre Erfahrungen gerade das Buch "Landgang" veröffentlicht hat.

Diese Ruhe sei es am Ende aber auch gewesen, die sie zurück in ihre Heimatstadt Hamburg getrieben habe: "Mir haben irgendwann bestimmte Rituale und die einstudierten Abläufe gefehlt, so schön es ja sein mag, alles selbst zu machen. Einfach mal in ein nahe gelegenes Café gehen zu können, sich hinzusetzen und die Leute anzugucken. Oder mal ins Kino gehen zu können, ohne dafür kilometerweit fahren zu müssen. Hier kann ich fußläufig oder mit dem Rad zum Bäcker oder meine Lebensmittel kaufen. Ich bin einfach zu lange und zu viel in der Stadt gewesen und brauche manchmal sogar deren Geräuschkulisse."

In der Stadt vermisse sie vom Landleben vor allem eines, sagte die 48-Jährige weiter: "Mit Gummistiefeln im Matsch zu stehen und zu wissen, dass die draußen bleiben und nicht mit ins Haus kommen. Aber dieses Schmatzen der Gummistiefel draußen auf dem Acker ist doch herrlich."

Zervakis bekannte sich in dem Interview zu ihrem "Sauberkeitsfimmel": "Ich brauche ein Grundmaß an Sauberkeit und kann das auch nicht ablegen. Dann fange ich in der einen Ecke an, und wenn ich mit ihr fertig bin, sehe ich in der anderen Ecke etwas. Ich muss mich komischerweise schon mein Leben lang dafür rechtfertigen, wie ordentlich ich bin. Das gibt es in Griechenland nicht."

