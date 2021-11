Neue Osnabrücker Zeitung

Daniel Günther für CDU-Mitgliederbefragung zu neuem Vorsitzenden

Schleswig-Holsteins Landeschef: Im Vorstand "müssen Frauen stark vertreten sein", auch ohne Doppelspitze

Osnabrück. Vor den Beratungen des CDU-Bundesvorstands über das Verfahren zur Wahl eines neuen Parteivorsitzenden an diesem Dienstag hat sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident und CDU-Landeschef Daniel Günther der Forderung der CDU-Kreisvorsitzenden nach einem Mitgliedervotum angeschlossen. "Vor dem Parteitag die Mitglieder zu befragen, halte ich in der aktuellen Lage für richtig", sagte Günther der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Gleichzeitig forderte er, dass in einem neuen CDU-Vorstand "Frauen stark vertreten sein müssen". Eine Doppelspitze aus Mann und Frau sei dazu aber nicht nötig: "Dies kann auch ohne eine Doppelspitze gewährleistet werden", sagte Günther.

