Lindner: Mobile Impfteams müssen "zentrale Rolle spielen"

FDP-Chef wirbt für Impfangebote in Einkaufszentren und auf Parkplätzen

Osnabrück. Angesichts der zunehmend schleppend verlaufenden Impfkampagne in Deutschland hat FDP-Chef Christian Lindner unbürokratische und flexible Impfangebote gefordert. "Wir müssen alles daransetzen, dass es möglichst einfach wird, sich impfen zu lassen. Dafür brauchen wir unbürokratische und flexible Impfangebote an verschiedene Bevölkerungsgruppen", sagte Lindner der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Mobile Impfteams könnten dabei "eine zentrale Rolle spielen". "Auch Impfungen zum Beispiel in Einkaufszentren oder auf Parkplätzen wären ein wichtiger Beitrag, um die Impfquote zu erhöhen", meint der FDP-Vorsitzende.

