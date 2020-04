Neue Osnabrücker Zeitung

Gewerkschaft NGG: Mehrwertsteuer für Hotels übergangsweise abschaffen

Osnabrück (ots)

Vorsitzender fordert mehr Unterstützung - "Konsumgutscheine auch für Urlaubseinrichtungen"

Osnabrück. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert eine stärkere Unterstützung des Hotel- und Gaststättengewerbes sowie der Beschäftigten. NGG-Vorsitzender Guido Zeitler sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", über einen Rettungsschirm für die Branche "muss man ganz dringend nachdenken". Als mögliche Unterstützung für Not leidende Unternehmen schlug Zeitler vor, "die Mehrwertsteuer im Sektor Hotellerie für ein halbes Jahr ganz zu streichen". Auch staatliche Mietzuschüsse seien eine Möglichkeit, Not leidenden Unternehmen zu helfen. Die von den Grünen vorgeschlagenen Konsumgutscheine für jeden Bürger in Höhe von 250 Euro seien eine gute Idee, so Zeitler. "Auch Hotels und alle Urlaubseinrichtungen sollten davon umfasst sein."

Der Gewerkschaftsvorsitzende geht nicht davon aus, dass sich die Lage in der Branche zeitnah normalisieren wird. Zeitler sagte: "Weder für Gäste noch für Beschäftigte darf im Fall einer Wiedereröffnung von Kneipen, Restaurants oder Hotels eine Gesundheitsgefährdung bestehen." Arbeits- und Gesundheitsschutz seien Pflicht. "Dem muss im Zweifelsfall die Wiedereröffnung untergeordnet werden." Zeitler rief zu einem Branchendialog mit Politik, Arbeitgebern, Gewerkschaft und Berufsgenossenschaft auf, um über den Weg zu Wiedereröffnungen zu sprechen. "Den müssen wir jetzt starten und die Zeit des Stillstandes nutzen."

Gewerkschaft: In der Schlachtbranche werden Corona-Regeln nicht beachtet

NGG-Chef Zeitler: Als gebe es keine Pandemie - "Nur Glück, dass es nur einen großen Ausbruch gibt"

Osnabrück. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hat die Arbeitsbedingungen in der Schlachtindustrie in Zeiten der Corona-Pandemie kritisiert. Vorsitzender Guido Zeitler sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Da werden acht oder neun Leute im Kleinbus zum Schlachthof gefahren, so als gebe es keine Pandemie. Und auch das Thema der Massenunterkünfte ist weiter ein Thema." In deutschen Schlachthöfen arbeiten häufig Arbeiter aus dem Ausland, die von Subunternehmern in die Betriebe geschickt werden. In einem Betrieb in Süddeutschland sind zahlreiche Beschäftigte Corona-positiv getestet worden. Das habe ihn nicht überrascht, so Zeitler. "Es ist wohl nur Glück, dass das bislang nur ein Einzelfall ist."

