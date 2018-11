NOZ: Engpässe bei Grippe-Impfstoffen: Pharmaforscher sieht Schuld bei Herstellern

Osnabrück (ots) - Engpässe bei Grippe-Impfstoffen: Pharmaforscher sieht Schuld bei Herstellern

Glaeske: Nicht andere kritisieren, sondern ihre Marketingabteilungen ins Gebet nehmen

Osnabrück. Der Pharmaforscher Gerd Glaeske sieht die Schuld für die Engpässe bei den Grippe-Impfstoffen vor allem bei den Herstellern. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" warf Glaeske den Unternehmen vor, mit ihrer Aussage, die Engpässe seien durch allzu zögerliche Bestellungen von Ärzten und Apothekern zustande gekommen, die Verantwortung zu verdrehen. Die Hersteller hätten die Nachfrage offenbar ziemlich falsch eingeschätzt. "Die Hersteller sollen daher nicht andere kritisieren, sondern ihre Marketingabteilungen ins Gebet nehmen", betonte der Professor für Arzneimittelforschung an der Universität Bremen. Bei allen Produkten gebe es ein unternehmerisches Risiko, betonte Glaeske. "Das ist auch bei Impfstoffen nicht anders und schon in den Preisen pro Impfdosis mit eingerechnet." Es könne doch nicht sein, dass sich Menschen, die sich im Herbst impfen lassen wollen, im Frühjahr melden müssten, damit die Pharmaunternehmen genügend produzierten, kritisierte der Wissenschaftler.

