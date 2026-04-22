vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

Hochwertige Arbeitsplätze durch starke Rahmenbedingungen, nicht durch mehr Bürokratie

Brossardt: "Es braucht eine weitere Omnibus-Initiative im Arbeits- und Sozialrecht"

München (ots)

Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. lehnt die Pläne der EU-Kommission zu einem Quality Jobs Act im Rahmen der Quality Jobs Roadmap entschieden ab. "Als bayerische Wirtschaft unterstützen wir jedes Bestreben, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen. Neue Beschränkungen zum flexiblen Arbeitseinsatz bewirken aber das glatte Gegenteil. Zusätzliche Bürokratie im Arbeitsverhältnis ist Gift für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen. In der aktuell sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage dürfen wir den Unternehmen nicht noch zusätzliche Belastungen aufbürden", erklärte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt bei einem Politischen Dialog in Brüssel und ergänzte: "Im Gegenteil: Die Wirtschaft braucht in diesen Zeiten nicht weniger Spielraum, sondern wieder deutlich mehr Beinfreiheit. Wir müssen resilienter werden - auch angesichts der geopolitischen Dynamik. Die EU wird nur dann weiter eine Rolle spielen, wenn sie auch wirtschaftlich stark ist."

Konkret kritisiert die vbw die Pläne der Quality Jobs Roadmap zu zusätzlichen Vorschriften in etablierten und funktionierenden Arbeitsfeldern. Es gibt bereits umfassende Regeln zu den von der Kommission ins Auge gefassten Themen wie algorithmisches Management, dem Einsatz von KI, mobiler Arbeit, der Vergabe von Sub-Verträgen sowie zu Übergängen und zur Transformation von Arbeitsverhältnissen. "Hochwertige Arbeitsplätze können europäische Unternehmen nur dann gewährleisten, wenn sie auch innerhalb attraktiver Rahmenbedingungen wirtschaften können. Nur ein wettbewerbsfähiger Arbeitsplatz ist ein hochwertiger Arbeitsplatz", machte Brossardt deutlich. Die vbw fordert daher eine weitere Omnibus-Initiative auf EU-Ebene zum Abbau von Bürokratie- und Berichtspflichten im Arbeits- und Sozialrecht. Die Ankündigungen der EU-Kommission zu verschiedenen Omnibus-Paketen sowie die jüngste Verabschiedung der Omnibus-I-Initiative, unterstützt die bayerische Wirtschaft ausdrücklich.

Insgesamt fehlt aus Sicht der vbw aber noch der große Befreiungsschlag beim Bürokratieabbau. "Der Europäische Rat hat die Kommission am 19. März dieses Jahres ausdrücklich aufgefordert, Vorschriften zu vereinfachen und Verwaltungsaufwand zu reduzieren - auf sämtlichen Ebenen. Regulierungs-, Verwaltungs- und Befolgungskosten gelte es zu verringern. Neue Belastungen seien zu vermeiden. Dem schließt sich die bayerische Wirtschaft vollumfänglich an. Wir erwarten daher von der Kommission, diesen Appell zu beherzigen - dann schaffen wir echte hochwertige Arbeitsplätze", so Brossardt.

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