ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.

vbw übernimmt Verantwortung für die kommenden Generationen

Brossardt: "Förderung der Gesellschaft stärkt auch den Wirtschaftsstandort"

München (ots)

Die vbw Stiftung Lebensgrundlagen Bayern, in Trägerschaft der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., hat zum ersten Mal ihre Förderpreise verliehen. Insgesamt hat sie 18 Projekte aus allen Regionen Bayerns prämiert. "Nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Handeln war schon immer ein zentrales Erfolgsrezept der Unternehmen im Freistaat. Das hat uns in Bayern stark gemacht, und an diesen Prinzipien halten wir fest. Dies zeigt sich auch in der Prämierung der ausgezeichneten Projekte durch unsere neue vbw Stiftung Lebensgrundlagen Bayern", erklärte Bertram Brossardt, Vorstandsvorsitzender der vbw Stiftung Lebensgrundlagen Bayern und Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

Die vbw Stiftung Lebensgrundlagen Bayern hat Projekte unter anderem aus den Bereichen Bildung, Jugendhilfe, Wohlfahrt, Naturschutz, Tierschutz, Katastrophenvorsorge, Heimatpflege und Sport prämiert. "Der Schwerpunkt liegt dabei auf ökologischen und sozialen Projekten. Wichtig ist, dass die Idee dahinter gut ist und einen ganz konkreten Nutzen für die Gesellschaft hat. Denn diese Maßnahmen stärken auch unsere Wirtschaft", sagte Brossardt und ergänzte: "Was uns dabei besonders freut: Das Engagement vieler Preisträger ist ehrenamtlich. Gerade in Bayern hat diese Form der gesellschaftlichen Teilhabe eine lange Tradition. Ich bin überzeugt: Auch deshalb ist der Freistaat ein so starker Wirtschaftsstandort".

Die 18 Förderpreise gehen an folgende Projekte:

Kaiser-Heinrich-Gymnasium Bamberg: Leihräder aus Schrotträdern

Mittelschule Centerville-Süd Augsburg: Lebens(t)raum Garten

Referat für Ökologie und Nachhaltigkeit (JMU Würzburg): CampusGarten 2.0

Bündnis Zukunft Germering e. V.: Tauschhaus-Erweiterung

Städtisches Labenwolf-Gymnasium Nürnberg: Repair-Café

Evangelischer Verein für Gemeindediakonie Feuchtwangen e. V.: Aktivtisch

einfach selber machen e.V. (Freising): Offene Werkstatt+

Mittelschule am Glasberg Mömbris: Schülerbistro "Eat and more"

SV Kollnburg: Inklusions-Sport

Kinderhaus St. Bartholomäus Greßthal: Vier Kindergärten - Ein gemeinsamer Bauwagen

Freiwillige Feuerwehr Oberstdorf e. V.: UTV für Waldbrände

WildtierrettungOberpfälzerWoid e. V. (Teunz): Woidhoamatlieb

Stadt Ingolstadt: Tiny Forest

MeinesichereBurg e. V. (Landshut): Therapie-Jurte und 2 Therapieplätze für je 1 Jahr

Markt Neuhof an der Zenn: Schlossplatz-Remise

Landschaftspflegeverband Lindau-Westallgäu e. V.: Wiederbelebung des Degermooses

Stadt Abensberg: Skatepark am Jugendzentrum

Stadt Schwarzenbach an der Saale: Wasserrad an der historischen Stegmühle

Die genauen Projektbeschreibungen der Prämierten sind auf der Stiftungshomepage nachzulesen: vbw-slb.de/preistraeger2025

Original-Content von: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell