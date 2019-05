SPiN AG

Umfrage auf Spin.de: Das Maß ist voll! Wie am besten Dampf ablassen?

Regensburg (ots)

Ärger. Wenn die rote Linie überschritten ist und der letzte Tropfen das Fass zum Überlaufen gebracht hat, ist für Viele der Zeitpunkt gekommen, sich abreagieren zu müssen. Die Chat-Community Spin.de (https://www.spin.de) erfragte unter ihren Mitgliedern, ob und wie sie das am besten machen. Das Ergebnis ist vielfältig.

Abwägen

56% der Umfrage-Teilnehmer machen ihre Reaktion auf das Ärgernis von der konkreten Situation abhänging, so dass es zuweilen genügt, tief durchzuatmen, aber zuweilen muss man seinen Ärger dann doch rauslassen. 30% müssen auf alle Fälle etwas tun, um überhaupt wieder einen klaren Gedanken fassen zu können, und 14% versuchen, rational mit der Situation umzugehen.

Frische Luft, Wutputzen, Backen

Eine praktischerweise an der Nordsee wohnende Spin.de-Nutzerin brüllt gegen Wind und Meer an, das Meer "hört kommentarlos zu". Einige Nutzer treiben draußen Sport, waldbaden oder jäten im Garten Unkraut. Als beliebtes Ventil dient auch das Putzen: die eine schwingt heulend den Staubsauger, der andere putzt in fünf Eskalationsstufen: erst den Flur, dann das Bad gefolgt vom großen Wohnzimmer, und nach dem Schlafzimmer wird noch das Bad geschrubbt einschließlich Boxeinheit für den Duschvorhang. Ein Nutzer reagiert mit dem Verzehr eines Glases Nuss-Nugat-Creme, während eine Nutzerin Marzipan bevorzugt. Gerne wird wahlweise sehr laut Musik gehört oder auch selbst gemacht, indem man in den Probenraum geht und sich den Frust von der Seele trommelt. Eine Spin.de-Nutzerin schwört darauf, etwas zu backen, dessen Teig man kräftig kneten könne.

Über Spin.de

Online seit 1996 gehört Spin.de heute zu den großen deutschen Communities und bietet seinen Nutzern eine ständig aktuelle und informative Kommunikationsplattform mit vielen extra Features und einem hohen Spaßfaktor. Spin.de ist die Community zum Chatten und Wohlfühlen.

Pressekontakt:

Kontakt

SPiN AG

Claudia Zeisel

Tel: 0941 / 942 77 17

claudia@spin.de

https://www.spin.de

Original-Content von: SPiN AG, übermittelt durch news aktuell