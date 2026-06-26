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Heiße Tage, kühle Preise: Lidl macht Sonnenschutz dauerhaft günstiger

Ausgezeichneter Schutz lohnt sich: Cien Sun Sonnenspray Kids Testsieger bei Stiftung Warentest

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Bad Wimpfen (ots)

Deutschland schwitzt: Angesichts der aktuellen Hitzewelle geht Lidl in Deutschland voran und setzt ein weiteres klares Zeichen für den Geldbeutel der Verbraucher. Ab sofort senkt der Lebensmitteleinzelhändler dauerhaft die Preise für wichtige Sonnenschutz- und Pflegeprodukte der Eigenmarke "Cien Sun". Wie die Menschen hierzulande mit der Sonne umgehen, zeigt eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS): Gefragt nach ihren bevorzugten Maßnahmen gegen UV-Strahlung, gaben rund 77 Prozent der Deutschen an, am liebsten zu Sonnenschutzprodukten zu greifen. Da der Verbrauch an heißen Tagen entsprechend hoch ist, entlastet Lidl die Haushaltskassen zu den extremen Temperaturen spürbar. Der Lebensmitteleinzelhändler erleichtert den Zugang zu verlässlichen Produkten über die gesamte Warengruppe hinweg - von der klassischen Sonnenmilch über sensitive Kinderschutz-Produkte bis zur kühlenden After-Sun-Pflege.

Ausgezeichneter Schutz: "Gut" für Cien Sun Sonnenspray Kids bei Stiftung Warentest

Neben den attraktiven Preisen überzeugt die Lidl-Eigenmarke "Cien" gerade bei den extremen Temperaturen auch mit ihrer Qualität: In der aktuellen Ausgabe 07/26 der Stiftung Warentest wurden Sonnenschutzmittel für Kinder unter die Lupe genommen. Dabei erhielt das Cien Sun Kids Sonnenspray LSF 50 die Bewertung 1,7 ("Gut") und sicherte sich damit den begehrten Titel des Testsiegers. Es bietet sensibler Kinderhaut optimalen Schutz und zeigt einmal mehr, dass Top-Qualität nicht teuer sein muss. Der diesjährige Erfolg reiht sich damit nahtlos in eine lange Tradition erstklassiger Testergebnisse für den Lidl-Sonnenschutz ein: So verweist die Stiftung Warentest in derselben Ausgabe auf ihren vorangegangenen Test in der Ausgabe 07/25, in dem auch die klassische "Lidl Cien Sun Sonnenmilch LSF 30" für Erwachsene mit der Spitzennote "Sehr gut" (1,5) überzeugte und weiterhin unverändert in allen Lidl-Filialen erhältlich ist. Im Zuge der Preissenkung sind beide Qualitätsprodukte ab sofort nochmals günstiger.

Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.

Diese Sonnenschutz-Artikel von Cien werden ab sofort deutschlandweit günstiger:

Cien Sun Sonnenspray für Kinder LSF 50 (Testsieger), 250 ml, neu: 5,19 Euro (Grundpreis: 20,76 Euro/l) statt 6,49 Euro

Cien Sun Sonnencreme für Kinder LSF 50, 100 ml, neu: 2,19 Euro (Grundpreis: 21,90 Euro/l) statt 2,75 Euro

Cien Sun Sonnenmilch LSF 30, 250 ml, neu: 2,75 Euro (Grundpreis: 11,00 Euro/l) statt 3,45 Euro

Cien Sun Sonnenmilch LSF 50, 250 ml, neu: 3,25 Euro (Grundpreis: 13,00 Euro/l) statt 4,29 Euro

Cien Sun Transparentes Sonnenspray LSF 30/LSF 50+ sort., 200 ml, neu: 3,55 Euro (Grundpreis: 17,75 Euro/l) statt 4,25 Euro

Cien Sun Après Sun Aloe Vera Gel & Intensiv sort., 250 ml, neu: 1,95 Euro (Grundpreis: 7,80 Euro/l) statt 2,65 Euro

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

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