Lidl

Lidl in Deutschland informiert über einen Warenrückruf des Produktes "Cien Shampoo Feuchtigkeit, 400ml" des Lieferanten Persan S.A.

Bild-Infos

Download

Bad Wimpfen (ots)

Lidl in Deutschland ruft aktuell das Produkt "Cien Shampoo Feuchtigkeit, 400ml" des Lieferanten Persan S.A. mit der Charge 5231552 öffentlich zurück. In dem Artikel wurde der Keim Pluralibacter gergoviae nachgewiesen. Der Keim kann insbesondere bei Immungeschwächten und anderen empfindlichen Personengruppen (Kinder, Ältere, Schwangere) entzündliche Reaktionen der Atemwege, der Haut oder der Augen sowie Harnwegsinfektionen hervorrufen. Deshalb sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verwenden.

Das betroffene Produkt "Cien Shampoo Feuchtigkeit, 400ml" wurde bei Lidl in Deutschland in den Bundesländern Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein verkauft. Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Cien Shampoo Feuchtigkeit, 400ml" des Lieferanten Persan S.A. mit der Charge 5231552 betroffen. Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Lieferanten Persan S.A. sowie weitere Produkte der Marke "Cien" sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: 00800 5435 5435.

Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.

Lidl in Deutschland entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell