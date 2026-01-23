Lidl senkt die Preise für Rindfleisch
Ob Hackfleisch oder Entrecôte - Rindfleisch ist bei Lidl nun bis zu 50 Cent günstiger
Bad Wimpfen (ots)
Als Preisführer in Deutschland hat Lidl die Preise für Rindfleisch gesenkt. Ob Hackfleisch für die Bolognese oder Rumpsteak für Feinschmecker - Kunden profitieren von Preisnachlässen von bis zu 50 Cent pro Artikel. Die 800 Gramm Rinderhackfleisch Familienpackung gibt es beim Frische-Discounter bereits für 9,49 Euro und ist damit bis zu fünf Prozent günstiger geworden. Lidl setzt dabei auch weiterhin auf Fleisch ausschließlich aus deutschen Ställen.
Mit dieser Preisanpassung sendet Lidl ein deutliches Zeichen zur Unterstützung der Verbraucher. Dabei verzichtet der Frische-Discounter bewusst auf Marge. Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.
Diese Rindfleischartikel sind deutschlandweit in allen Lidl-Filialen günstiger geworden:
- Metzgerfrisch Entrecôte, ca. 250 Gramm, neu 27,99 Euro im Grundpreis pro Kilogramm statt 28,49 Euro
- Metzgerfrisch Rumpsteak, ca. 250 Gramm, neu 26,99 Euro im Grundpreis pro Kilogramm statt 27,49 Euro
- Metzgerfrisch Rinderminutensteaks, 320 Gramm, neu 5,99 Euro (Grundpreis: 18,72 Euro/Kilogramm) statt 6,29 Euro
- Metzgerfrisch Rinderhackfleisch, 500 Gramm, neu 6,19 Euro (Grundpreis: 12,38 Euro/Kilogramm) statt 6,49 Euro
- Metzgerfrisch Rinderhackfleisch Familienpackung, 800 Gramm, neu 9,49 Euro (Grundpreis: 11,86 Euro/Kilogramm) statt 9,99 Euro
- Metzgerfrisch Rinderhackfleisch light, 400 Gramm, neu 5,99 Euro (Grundpreis: 14,98 Euro/Kilogramm) statt 6,29 Euro
