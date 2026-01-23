Lidl

Lidl senkt die Preise für Rindfleisch

Ob Hackfleisch oder Entrecôte - Rindfleisch ist bei Lidl nun bis zu 50 Cent günstiger

Bild-Infos

Download

Bad Wimpfen (ots)

Als Preisführer in Deutschland hat Lidl die Preise für Rindfleisch gesenkt. Ob Hackfleisch für die Bolognese oder Rumpsteak für Feinschmecker - Kunden profitieren von Preisnachlässen von bis zu 50 Cent pro Artikel. Die 800 Gramm Rinderhackfleisch Familienpackung gibt es beim Frische-Discounter bereits für 9,49 Euro und ist damit bis zu fünf Prozent günstiger geworden. Lidl setzt dabei auch weiterhin auf Fleisch ausschließlich aus deutschen Ställen.

Mit dieser Preisanpassung sendet Lidl ein deutliches Zeichen zur Unterstützung der Verbraucher. Dabei verzichtet der Frische-Discounter bewusst auf Marge. Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.

Diese Rindfleischartikel sind deutschlandweit in allen Lidl-Filialen günstiger geworden:

Metzgerfrisch Entrecôte, ca. 250 Gramm, neu 27,99 Euro im Grundpreis pro Kilogramm statt 28,49 Euro

Metzgerfrisch Rumpsteak, ca. 250 Gramm, neu 26,99 Euro im Grundpreis pro Kilogramm statt 27,49 Euro

Metzgerfrisch Rinderminutensteaks, 320 Gramm, neu 5,99 Euro (Grundpreis: 18,72 Euro/Kilogramm) statt 6,29 Euro

Metzgerfrisch Rinderhackfleisch, 500 Gramm, neu 6,19 Euro (Grundpreis: 12,38 Euro/Kilogramm) statt 6,49 Euro

Metzgerfrisch Rinderhackfleisch Familienpackung, 800 Gramm, neu 9,49 Euro (Grundpreis: 11,86 Euro/Kilogramm) statt 9,99 Euro

Metzgerfrisch Rinderhackfleisch light, 400 Gramm, neu 5,99 Euro (Grundpreis: 14,98 Euro/Kilogramm) statt 6,29 Euro

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell