Lidl

Lidl senkt den Preis für Butter deutschlandweit um bis zu 14 Prozent

Lidl geht erneut als erster Lebensmitteleinzelhändler voran und reduziert die Butterpreise im Dauersortiment um bis zu 50 Cent

Bild-Infos

Download

Bad Wimpfen (ots)

Lidl in Deutschland reduziert erneut die Preise für Butter im Eigenmarkensortiment. Ab Montag, den 15.09.2025, sind drei Butterartikel, eine vegane Butteralternative und zwei Mischstreichfette dauerhaft und deutschlandweit zu günstigeren Preisen erhältlich. Die "Milbona Deutsche Markenbutter" wird für 1,79 Euro erhältlich sein. Darüber hinaus sinken die Preise für weitere regional verfügbare Butterartikel. Damit gibt der Lebensmitteleinzelhändler sinkende Rohstoffpreise direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter und bleibt seiner Haltung, pflanzliche Alternativen zu gleichen Preisen anzubieten, treu.

Lidl unterstreicht dadurch seinen Anspruch, den Kunden stets hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum bestmöglichen Preis anzubieten.

Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.

Diese Butterartikel werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich günstiger:

Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/ Kilogramm) statt 1,99 Euro (Grundpreis: 7,96 Euro/ Kilogramm)

250 Gramm, (Grundpreis: 7,16 Euro/ Kilogramm) statt 1,99 Euro (Grundpreis: 7,96 Euro/ Kilogramm) Milbona Echte Irische Butter, 250 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 9,96 Euro/ Kilogramm) statt 2,69 Euro (Grundpreis: 10,76 Euro/ Kilogramm)

250 Gramm, (Grundpreis: 9,96 Euro/ Kilogramm) statt 2,69 Euro (Grundpreis: 10,76 Euro/ Kilogramm) Milbona Bioland Butter , 250 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 11,96 Euro/ Kilogramm) statt 3,49 Euro (Grundpreis: 13,96 Euro/ Kilogramm)

, 250 Gramm, (Grundpreis: 11,96 Euro/ Kilogramm) statt 3,49 Euro (Grundpreis: 13,96 Euro/ Kilogramm) Vemondo No Butter , 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/ Kilogramm) statt 1,99 Euro (Grundpreis: 7,96 Euro/ Kilogramm)

, 250 Gramm, (Grundpreis: 7,16 Euro/ Kilogramm) statt 1,99 Euro (Grundpreis: 7,96 Euro/ Kilogramm) Milbona Sødergården Mischstreichfett ungesalzen Extra , 250 Gramm, neu 1,59 Euro (Grundpreis: 6,36 Euro/ Kilogramm) statt 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/ Kilogramm)

, 250 Gramm, (Grundpreis: 6,36 Euro/ Kilogramm) statt 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/ Kilogramm) Milbona Sødergården Mischstreichfett gesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,59 Euro (Grundpreis: 6,36 Euro/ Kilogramm) statt 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/ Kilogramm)

Zusätzlich sinken die Preise dieser regional verfügbaren Produkte[1]:

Milbona Weidebutter , 250 Gramm, neu 2,29 Euro (Grundpreis: 9,16 Euro/ Kilogramm) statt vorher 2,49 Euro (Grundpreis: 9,96 Euro / Kilogramm)

, 250 Gramm, (Grundpreis: 9,16 Euro/ Kilogramm) statt vorher 2,49 Euro (Grundpreis: 9,96 Euro / Kilogramm) Milbona Süßrahmbutter , 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/ Kilogramm) statt vorher 1,99 Euro (Grundpreis: 7,96 Euro / Kilogramm)

, 250 Gramm, (Grundpreis: 7,16 Euro/ Kilogramm) statt vorher 1,99 Euro (Grundpreis: 7,96 Euro / Kilogramm) Ein gutes Stück Bayern Butter mildgesäuert, 250 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 8,76 Euro/ Kilogramm) statt 2,39 Euro (Grundpreis: 9,56 Euro / Kilogramm)

[1] Verfügbarkeit nur regional. Milbona Weidebutter: Filialen der Lidl-Vertriebsgesellschaften Freienbrink, Großbeeren, Kremmen, Bremen, Cloppenburg, Hamburg, Hildesheim, Paderborn, Siek, Wasbek, Westerkappeln, Bernburg, Gera, Radeburg, Rostock. Milbona Süßrahmbutter: Augsburg, Eggolsheim, München, Straubing, Bietigheim, Dettingen/Iller, Freiburg, Hüfingen, Speyer, Stuttgart, Waldenburg, Bönen, Grevenbroich, Herne, Kamp-Lintfort, Kerpen, Leverkusen, Butzbach, Erlensee, St. Ingbert, Kassel, Koblenz, Siegen, Wöllstein. Ein gutes Stück Bayern: Augsburg, Eggolsheim, München, Straubing. Die Zugehörigkeit einzelner Filialen kann unter www.lidl.de/filialsuche, Seite "Rund um die Filiale", eingesehen werden.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell