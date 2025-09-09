Lidl

Lidl auf dem GLÜCKSGEFÜHLE Festival 2025: Das Sommer-Highlight am Hockenheimring

Als offizieller Partner sorgt Lidl für frische Festival-Vibes und einen einzigartigen Rundum-Service

Bad Wimpfen

Gemeinsam feiern lohnt sich: Nach erfolgreichen Festivalauftritten bei Rock am Ring und Rock im Park erweitert Lidl in Deutschland sein Engagement für Festivalfans. Vom 11. bis zum 14. September 2025 ist der Frische-Discounter erstmalig offizieller Partner des GLÜCKSGEFÜHLE Festivals am Hockenheimring und schafft ein einzigartiges Erlebnis für alle Besucher.

Das größte Mixed Music Festival Deutschlands adressiert mit Künstlern wie Apache 207, Scooter, Alan Walker und K.I.Z nicht nur ein junges Publikum, sondern spricht auch unterschiedlichste musikalische Vorlieben an. Das passt zum Selbstverständnis von Lidl: Als Lebensmitteleinzelhändler, der täglich mit seinen Produkten Millionen Menschen erreicht, möchte Lidl allen Kunden ein vielfältiges Sortiment und bestmögliche Qualität zum günstigen Lidl-Preis bieten.

Als offizieller Partner des GLÜCKSGEFÜHLE Festivals setzt Lidl auf verschiedene Aktivierungen vom Festivalgelände bis zum Campingplatz und lässt Besucher in die "Lidl FestiWelt" eintauchen.

Ein doppelstöckiger Container dient als zentrale Erlebnisstation und sorgt auf zwei Etagen für Frische und Glücksgefühle. Unten befindet sich die "Freshbar", an der kostenlose Smoothie-Kostproben und eine Auswahl an Nüssen verteilt werden, während man vom Dach eine gute Aussicht auf die Main Stage und das Festivalgelände genießen kann. Für den perfekten Festivallook steht die Glam-Station bereit, wo sich Gäste mit Festival-Make-Up und temporären Tattoos stylen können.

Außerdem finden die Festivalgäste hier eine Chillout-Lounge mit schattenspendenden Schirmen sowie gemütlichen Sitzgelegenheiten, die zum Entspannen im Festivaltrubel einlädt. Für aktive Unterhaltung sorgen Partyspiele, darunter eine kreative Lidl-Variante des beliebten Cornhole Games.

Für alle, die sich sportlich betätigen möchten, hat Lidl in "Poldis Sports Club" ein Handball-Highlight geschaffen. Dort können Besucher ihre Wurfgeschwindigkeit an der Handball-Station messen und ihr Können unter Beweis stellen. Für die nötige Stärkung danach sorgt das "Frische-Bike". Alle Teilnehmer erhalten hier kostenlos frisches Obst und Müsliriegel. Mit dem Handball-Wurfmodul stimmt Lidl auf die bevorstehende Frauen-Handball-Weltmeisterschaft 2025 in Deutschland und den Niederlanden ein.

Auch in den Campingbereichen bietet Lidl durchdachte Services für die Festivalbesucher. An der Bollerwagen-Leihstation auf dem Campingplatz C9 stehen Bollerwagen zur Ausleihe bereit, um Einkäufe bequem von der nahegelegenen Lidl-Filiale (Lußheimer Straße 6, Hockenheim) zum Zeltplatz zu transportieren. Für Lidl Plus-Kunden gibt es von Donnerstag bis Samstag zudem einen Shuttle-Service mit Rikschas. Beim Vorzeigen der Lidl Plus-App fährt man bequem vom Campingplatz zur Lidl-Filiale und wieder zurück.

Ein weiteres Highlight sind die "Lidl Breakfast Bikes", die täglich frisch gebackene Brezeln, Donuts und Börekstangen direkt aus der Lidl-Filiale in Hockenheim auf die größten Campingflächen des Festivals bringen. Festivalgäste können am Glücksrad drehen und sich so ihr kostenloses Frühstück sichern.

Die Lidl-Filiale in der Lußheimer Straße 6 in Hockenheim ist ebenfalls in Festivalstimmung. Von Donnerstag bis Samstag ist sie täglich von 7 bis 21 Uhr geöffnet und bietet alles, was das Festivalherz begehrt zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.

