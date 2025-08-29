Lidl

Stiftung Warentest kürt Kaffeekapseln der Lidl-Eigenmarke "Bellarom" zum Preistipp

Erdbeer-Fruchtaufstrich und Pistazien erhalten Bestnoten, WC-Reiniger mit "gut" bewertet

Bad Wimpfen

Fruchtaufstriche dürfen bei keinem Frühstück fehlen und Lidl in Deutschland zeigt, dass Gutes nicht immer selbstgemacht sein muss. In der aktuellen Ausgabe der ÖKO-TEST (09/2025) erhält die "Maribel 50 % weniger Zucker, Erdbeer" die Bestnote "sehr gut". Der Erdbeer-Fruchtaufstrich überzeugt mit seinen sehr guten Inhaltsstoffen, einer streichfähigen Konsistenz sowie einem fruchtigen Geschmack bei angenehm leichter Süße. Mit einem Zuckergehalt von 7,7 Gramm je 30 Gramm weist der Aufstrich den geringsten Zuckergehalt aller 16 getesteten Aufstriche auf und ist zudem das günstigste Produkt im Test.

Die "Bellarom Gold Lungo XXL" Kapseln erhalten in der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest (09/2025) das Gesamturteil "gut (2,3)" und werden darüber hinaus zum Preistipp gekürt. Die Kapseln, die mit Nespresso-Maschinen kompatibel sind, bestehen zu 100 Prozent aus Arabica-Bohnen und tragen das "Rainforest Alliance Logo" für nachhaltigen Kaffeeanbau. Die Tester heben das intensive und ausgewogene Aroma mit leicht fruchtigem Geschmack und deutlicher Schokoladennote besonders hervor.

Die "Alesto Kalifornische Pistazien geröstet & gesalzen" wurden von ÖKO-TEST auf Schimmelpilzgifte untersucht. Das Ergebnis: keinerlei Rückstände und damit ein "sehr gutes" Testergebnis.

Im Near-Food-Bereich punkten gleich zwei WC-Reiniger der Lidl-Eigenmarke. Der "W5 WC-Reiniger Kraft Aktiv Zitronenfrische" schneidet mit dem Gesamtergebnis "gut" ab und überzeugt mit guten Inhaltsstoffen, sehr guter Materialverträglichkeit und guter Kalklösekraft. Mit einem Preis von 0,95 Euro pro Liter gehört der Reiniger außerdem zu den günstigsten Produkten im Test. Auch der "W5 nature WC-Reiniger Zitrone" bewährt sich vollumfänglich und bekommt ein "gutes" Gesamtergebnis von der ÖKO-TEST-Redaktion bescheinigt. Der WC-Reiniger sticht besonders mit einer sehr guten Materialverträglichkeit hervor.

Einmal mehr zeigt sich: sowohl im Food- als auch im Near-Food-Bereich bietet Lidl beste Qualität zu fairen Preisen.

