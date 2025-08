Lidl

ÖKO-TEST: Lidl-Thunfisch überzeugt mit "Sehr gut"

Nachhaltiger Meeresgenuss zum günstigen Preis

Bad Wimpfen (ots)

Die "Nixe Thunfisch Filets in eigenem Saft" von Lidl in Deutschland erhalten in der aktuellen Ausgabe der ÖKO-TEST (08/2025) die Bestnote "Sehr gut". Für den Test wurden ausschließlich Thunfischprodukte der Art Echter Bonito/Skipjack (Katsuwonus pelamis) in "eigenem Saft und Aufguss" untersucht.

Insbesondere Thunfisch gehört zu den meistkonsumierten Speisefischarten in Deutschland. Die Redaktion der ÖKO-TEST legte bei ihren Untersuchungen ein besonderes Augenmerk auf mögliche Rückstände in den Filets, wie etwa Methylquecksilber. Hier überzeugen die "Nixe Thunfisch Filets in eigenem Saft" von Lidl, die ein "sehr gutes" Testergebnis erzielen. Mit einem Preis in Höhe von 1,29 Euro je Dose* (Abtropfgewicht: 150 Gramm; Grundpreis: 8,60 Euro/Kilogramm) gehören die Lidl-Thunfischfilets zu den günstigsten Produkten im Test.

Lidl in Deutschland setzt auch im Bereich Fischkonserven verstärkt auf Nachhaltigkeit und hat bereits 2021 mit der sukzessiven Umstellung auf zertifizierten Thunfisch aus nachhaltiger Fischerei begonnen. Die "Nixe Thunfisch Filets in eigenem Saft" tragen daher in allen über 3.250 Lidl-Filialen dauerhaft das MSC-Siegel. Das Marine Stewardship Council (MSC) ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die das Ziel einer nachhaltigen Fischerei verfolgt. Das MSC-Siegel stellt sicher, dass die befischten Bestände auf einem hohen Niveau bleiben, Fanggeräte verantwortungsvoll eingesetzt werden, Beifang minimiert wird und so der Lebensraum der Fische und anderer Meerestiere langfristig bewahrt bleibt. Damit leistet Lidl einen wichtigen Beitrag zum Schutz mariner Ökosysteme, besonders angesichts der hohen Nachfrage nach Thunfisch.

Erneut zeigt sich: Lidl bietet beste Qualität zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.

*Zum Testzeitpunkt lag der Preis bei 1,39 Euro je Dose (Abtropfgewicht: 150 Gramm; Grundpreis 9,27 Euro/Kilogramm) und wurde zwischenzeitlich reduziert.

