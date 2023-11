Lidl

"Weihnachtswahnsinn": Lidl in Deutschland feiert Jahresende mit großer Rabattaktion

Ab dem 27. November vier Wochen lang bei jedem Einkauf ab 40 Euro* fünf Euro Rabatt

Zum Jahresende profitieren Kunden von Lidl in Deutschland von einer exklusiven Weihnachtsaktion, dem Lidl "Weihnachtswahnsinn". Vier Wochen lang vom 27. November bis 23. Dezember befindet sich jede Woche ein Fünf-Euro-Rabatt-Coupon zum Ausschneiden im jeweiligen aktuellen Lidl-Angebotsprospekt, der einmalig bei einem Einkauf ab 40 Euro* eingelöst werden kann. Noch mehr Vorteile erhalten Kunden mit der Lidl Plus-App: Hier ist es möglich, den digitalen Rabatt-Coupon mehrfach zu aktivieren und im Aktionszeitraum durch das Scannen der App an der Kasse bei jedem Einkauf ab 40 Euro* von fünf Euro Rabatt zu profitieren. Daher lohnt sich der App-Download sogar noch mehr.

2023 war ein außergewöhnliches Jahr für Lidl. Das 50. Jubiläum wurde bereits mit zahlreichen Angeboten, außergewöhnlichen Aktionen und exklusiven Gewinnspielen gebührend gefeiert. Für die Vorweihnachtszeit und zum Ende des Jahres bietet Lidl deutschlandweit in allen über 3.250 Filialen allen Kunden daher erneut eine ganz besondere Aktion. Mit der Weihnachtsaktion unterstreicht Lidl seine Discount-DNA und stellt damit einmal mehr unter Beweis, immer hervorragende Qualität, Frische und eine große Vielfalt an Produkten des täglichen Bedarfs zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten.

*Aktion gültig 27.11. - 23.12.2023. Wöchentlichen Aktionscoupon in der Lidl Plus App aktivieren oder aus unserem verteilten Werbeprospekt ausschneiden und bei einem Gesamteinkaufswert in Höhe von mindestens 40 EUR (ausgenommen Rettertüte, Tabakwaren, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Bücher, Pfand, CO2 Zylinder, Telefon-, Gutschein- und Geschenkkarten) 5 EUR Rabatt auf den Einkaufswert erhalten. Original-Coupons einmal pro Einkauf im jeweiligen Gültigkeitszeitraum einlösbar und nur kombinierbar mit artikelbezogenen Coupons. Gültig in allen Filialen. Keine Barauszahlung möglich. Lidl Plus: Ausführliche Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise auf lidlplus.de.

