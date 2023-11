Lidl

Exklusives Angebot der Lidl Black Week: Monsieur Cuisine smart SKMS 1200 B1 als limitierte Edition in Trendfarbe Schwarz

Clever sparen: Lidl-Küchenmaschine zum Angebotspreis von nur 444 Euro

Bild-Infos

Download

Bad Wimpfen (ots)

Ob würzige Eintöpfe, saftiges Brot, vegane Dips oder klassische Kuchen und Desserts: Mit der Lidl-Küchenmaschine Monsieur Cuisine smart gelingt jedes Gericht. Jetzt gibt es den cleveren Küchenhelfer neben Weiß auch in einer weiteren trendigen Farbedition: Ab dem 20. November 2023 ist der Monsieur Cuisine smart SKMS 1200 B1 erstmalig und nur für kurze Zeit als Limited Edition in Schwarz deutschlandweit in allen Lidl-Filialen sowie im Onlineshop verfügbar. Und nicht nur das: Im Rahmen der Lidl Black Week Deals ist der Küchenhelfer in der klassischen und der limitierten Black Edition zudem zum Angebotspreis von nur 444 Euro erhältlich*. Auch Zubehör wie den Food-Processor-Aufsatz gibt es zum besonderen Black Week Angebot.

Stylischer Look, gewohnt vielfältige Funktionen

Der smarte Küchenhelfer überzeugt auch im eleganten Schwarz mit einer Auswahl von über 1.000 abwechslungsreichen Rezepten. In kurzer Zeit können dank einer Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie vielfältiger Automatikprogramme wie Sous Vide und Slow Cooking auch vermeintlich komplizierte Gerichte zubereitet werden, die garantiert gelingen.

Das hochwertige 8-Zoll-Farb-Touch-Display sowie zahlreiche innovative Softwarefeatures wie die Verknüpfung zur geräteeigenen App oder die Sprachsteuerung über Google Assistant machen die Bedienung kinderleicht. Darüber hinaus können Wochenpläne erstellt und eine Einkaufsliste angelegt werden. Auch die Portionsgröße lässt sich für ausgewählte Rezepte ganz einfach individuell anpassen.

Weitere Informationen zum Monsieur Cuisine sind über folgenden Link erhältlich: www.monsieur-cuisine.com/de.

Zusätzliche Rezeptideen finden Sie auch auf: www.lidl-kochen.de

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

*Solange der Vorrat reicht.

---

Der Monsieur Cuisine smart SKMS 1200 B1 im Überblick

Die Funktionen und das Zubehör entsprechen denen des Monsieur Cuisine smart SKMS 1200 A1 in Weiß.

Funktionen:

8'' Farb-Touchdisplay mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixel

15 Automatikprogramme

Zahlreiche neue Softwarefunktionen

Neuer Motor mit 1.000 Watt Mixleistung

Einhandbedienung: vereinfachtes Ausgießen von Flüssigkeiten und Unterstützung beim Auskratzen mit dem Spatel

Umfangreiches Zubehör:

Kocheinsatz

Mixtopf: 3 Liter Fassungsvermögen, integriertes Heizsystem und Temperatursensoren (spülmaschinentauglich)

Rühr- und Dampfgaraufsatz mit Einlegeboden

Deckel mit Messbecher

Spatel

Zahlreiche Kochfunktionen:

Kochen (auch Eier), Slow Cooking, Dampfgaren

Sous-vide-Modus

Kontrolliert Erhitzen, Anbraten

Mixen, Schlagen, Pürieren

Vermischen, Rühren, Kneten

Emulgieren

Wiegen

Software-Funktionen:

Smartes Kochen dank Sprachsteuerung: Google Assistant gibt Anweisungen an den Monsieur Cuisine smart weiter

Rezept-Entwicklungs-Kit (Selbstständige Erstellung von Guided Cooking-fähigen Rezepten, die optional auch mit der gesamten MC Community geteilt werden können)

Rezeptwelt inkl. Rezeptbewertungs- und Notizfunktion

Video Guided Cooking - neue videogeführte Schritt-für-Schritt-Anleitungen für ausgewählte Rezepte

Einstellbare Portionsgrößen für ausgewählte Rezepte

Wochenplaner & Einkaufslisten

Verbesserte Filterkriterien

Zusatz: Monsieur Cuisine smart App - jederzeit und überall planen

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell