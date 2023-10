Lidl

#50Jahre50Vereine: Lidl spendet 50.000 Euro an gemeinnützige Vereine

Anlässlich von "50 Jahre Lidl" würdigt der Frische-Discounter ehrenamtliches Engagement von Mitarbeitern

Lidl in Deutschland feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum und hat für diesen Anlass eine besondere Aktion für seine Mitarbeiter geplant: Unter dem Motto "Ehrenamt lohnt sich" konnten bundesweit alle rund 100.000 Lidl-Kollegen ihren Verein oder ihre ehrenamtliche Tätigkeit mit einem Foto- oder Videobeitrag in der Lidl-Mitarbeiterapp vorstellen und hatten die Chance auf 50 x 1.000 Euro. Über 170 Einsendungen kamen zusammen und die Engagierten präsentierten ihre Herzensprojekte von Tierschutz-, Sport- und Karnevalsvereinen, über Fördervereine für Entwicklungszusammenarbeit, sogar Katastrophenhilfe, bis hin zu Pfadfindern und der Freiwilligen Feuerwehr.

Einander wertschätzen - per Like

Über das Sammeln und Verteilen von Likes konnten die Kollegen bundesweit für die vorgestellten Projekte abstimmen und gemeinsam über die 50 Gewinnervereine entscheiden. Im Rahmen der vierwöchigen internen Aktion wurden insgesamt rund 15.000 Likes vergeben. Die Kollegen haben gegenseitig zum Abstimmen aufgerufen und einander durch wertschätzende Kommentare unterstützt - ein voller Erfolg für das ehrenamtliche Engagement und das kollegiale Miteinander im #TeamLidl. In den kommenden Wochen finden deutschlandweit die Gewinnübergaben mit einem Gesamtwert von 50.000 Euro an die Vereine statt.

