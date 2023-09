Stiftung Ravensburger Verlag

Unermüdliche Anwältin für Kinderinteressen: Cathleen Martin aus Colditz in Sachsen erhält den mit 15.000 Euro dotierten Leuchtturmpreis Ehrenamt der Stiftung Ravensburger Verlag

Ravensburg / Colditz (ots)

Sie verschafft Kindern und Jugendlichen Gehör: Cathleen Martin wird mit dem Leuchtturmpreis Ehrenamt 2023 der Stiftung Ravensburger Verlag ausgezeichnet. Die 43-Jährige unterstützt mit der Initiative GoTeam Heranwachsende dabei, ihr Lebensumfeld in Colditz mitzugestalten. Seit dem Start im Jahr 2019 hat sie gemeinsam mit weiteren Ehrenamtlichen in der sächsischen Kleinstadt viel bewegt. Sie haben einen offenen Jugendtreff ins Leben gerufen, einen selbst verwalteten Kinder- und Jugendgarten geschaffen, Freizeitprogramme aufgelegt und mit Fragestunden beim Bürgermeister oder dem Ausrichten von U18-Wahlen auch einen stetigen Dialog mit politisch Verantwortlichen etabliert. Überreicht wird der mit 15.000 Euro dotierte Leuchtturmpreis Ehrenamt am 13. November 2023 in Berlin im Rahmen einer Festveranstaltung.

Sie sei Ansprechpartnerin, Sprachrohr, Vermittlerin und manchmal auch Schutzschild: so beschreibt Cathleen Martin ihre Rolle beim 2019 von ihr gegründeten Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekt GoTeam Colditz. Jungen Menschen zwischen sieben und 25 Jahren will die Sächsin helfen, sich politisch, kulturell und gesellschaftlich zu engagieren. "Dadurch wachsen sie mit so viel Freude über sich hinaus und gewinnen an Selbstständigkeit", sagt die dreifache Mutter. Das aktive Mitwirken stärke die Kinder und Jugendlichen positiv in ihrer Selbstwahrnehmung.

"Cathleen Martin und ihre Mitstreitenden legen mit ihren Aktivitäten - gemeinsam mit den Jugendlichen - einen Grundstein, der Heranwachsende in Colditz ermutigt, ihre Lebenswelt selbst zu gestalten und begleiten sie in beeindruckender Weise bei der Umsetzung eigener Ideen", begründet Johannes Hauenstein, Vorstand der Stiftung Ravensburger Verlag, die Wahl der diesjährigen Preisträgerin.

Bürgermeister-Fragestunden und Open-Air-Kino: "klotzen statt motzen"

Die Liste der kulturellen, politischen und sozialen Aktionen des GoTeams ist lang. Beim Projekt Spurensuche etwa wird das Thema Radikalisierung behandelt, es gibt regelmäßige Fragestunden mit dem Bürgermeister sowie U18-Wahlen. Hinzu kommen Graffiti-Workshops, Brettspiel-Turniere, Müllsammel-Aktionen, Open-Air-Kinos oder auch ganz klassische Jugendaustausch-Fahrten.

Daneben steckt die Initiative, deren Mitglieder alle ehrenamtlich tätig sind, viel Energie in die Gestaltung eines Kinder- und Jugendgartens als selbstverwalteten Rückzugsort und eines Büros am Marktplatz der 8.300-Einwohner-Stadt. "Dadurch, dass die junge Generation - auch räumlich - in die Mitte des Ortes geholt wird, hoffen wir, Colditz und Umgebung für Familien mit Kindern attraktiver zu machen und der Abwanderung der Jugend ein Stück weit entgegenzuwirken", erklärt Cathleen Martin.

Ehrenamtliche sind Vertraute und Vermittler für die Kinder und Jugendlichen

Für die jungen Menschen beim GoTeam sind Cathleen Martin und ihr Mitstreiter Christian Kluge zu engen Vertrauten geworden. "Das ist etwas sehr Besonderes für mich und gibt mir extrem viel zurück", sagt die Ehrenamtliche. "Die Kinder wie auch die Jugendlichen kommen mit Sorgen und Nöten auf mich zu - egal ob familiär, schulisch, sozial, gesellschaftlich oder mit Liebeskummer." Bei dem Projekt stünden die Kinder und Jugendlichen mit all ihren Wünschen, Sorgen und Ängsten im Mittelpunkt. "Wir unterstützen nicht nur, wir ermuntern auch, weil wir ihre Talente wahrnehmen."

Der Leuchtturmpreis Ehrenamt der Stiftung Ravensburger Verlag

Die Stiftung Ravensburger Verlag vergibt den Leuchtturmpreis Ehrenamt jährlich für vorbildliches Engagement im Sektor familiäre, institutionelle oder ehrenamtliche Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Im Fokus stehen dabei Kinder und Familien sowie familiäres Leben im weitesten Sinne in der gegenwärtigen Gesellschaft in Deutschland. Überreicht wird die Auszeichnung am Montag, den 13. November 2023, bei einer Fest-Veranstaltung vor geladenen Gästen in Berlin.

Original-Content von: Stiftung Ravensburger Verlag, übermittelt durch news aktuell