W5 Geschirr-Reiniger-Tabs sind Testsieger und erhalten Gesamturteil "Gut"

Bad Wimpfen

In der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest 8/2023 überzeugt die Lidl-Eigenmarke W5 und geht als Testsieger hervor: Die "W5 Geschirr-Reiniger-Tabs Multi-Active All in 1" punkten mit ihrer starken Reinigungskraft, die problemlos Speise- und Getränkereste wie beispielsweise Eigelb oder Milchhaut entfernt. Zudem erzielen sie gute Ergebnisse beim Klarspülen, Trocknen sowie der Materialschonung und verhindern außerdem zuverlässig Kalkbeläge auf dem Geschirr. Darüber hinaus gehören die "W5 Geschirr-Reiniger-Tabs Multi-Active All in 1" zu den günstigsten Produkten im Test.

Erneut zeigt sich: Beste Qualität gibt es zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.

