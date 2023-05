Lidl

"Voll versorgt" mit den Lidl-Festivalfilialen bei Rock am Ring und Rock im Park feiern

Mehr als Festival: Zum 50. Unternehmensjubiläum gibt Lidl in Deutschland mit zahlreichen Aktionen den Ton an

Bad Wimpfen (ots)

Top Act bestätigt: Lidl rockt mit seinen "Rock Stores" unter dem Motto "Voll versorgt" bei Rock am Ring und Rock im Park 2023 wieder kräftig mit. Der nachhaltige Frische-Discounter ist bereits zum siebten Mal bei Rock am Ring und fünften Mal bei Rock im Park vertreten und weiß mit dieser langjährigen Festivalerfahrung, worauf es ankommt: Alle Musikfans müssen an diesen Tagen nur an ihr Ticket denken, denn die Festivalfilialen liefern mit über 400 Produkten zum gewohnt günstigen Lidl-Preis eine gelungene Show. Das Schinken-Käse-Croissant zum Frühstück, einen Salat vor Konzertbeginn und das Bier zur Zugabe: Lidl hat nur Hits am Start - und alles zu regulären Filial-Preisen. Neben Backwaren, frischem Obst und Gemüse, Grillprodukten, vegetarischen und veganen Snacks, gekühlten Getränken oder Eiswürfeln bieten die Festivalfilialen auch eine passende Auswahl an Kosmetik- und Sonnenschutzartikeln. Mit Camping-Produkten wie Grills, Schlafsäcken, Zelten und Stühlen sind die Festivalgänger bestens für den Zeltplatz ausgestattet.

Mehr als Festival

Anlässlich des 50. Jubiläums feiert der Discounter eine erstklassige Geburtstagsparty. Rekordverdächtig wird Lidl bei Rock am Ring gemeinsam mit dem Künstler MC Fitti am Freitag, 2. Juni, ab 20.15 Uhr auf der Mandora Stage das lauteste Geburtstagsständchen aller Zeiten singen. Darüber hinaus sorgen eine Jukebox, eine Smoothie-Bar, ein Partyspiele-Parcours, eine Karaoke-Box sowie zahlreiche weitere Maßnahmen für Entertainment rund um die Festivalfilialen. Das absolute Highlight bietet das Lidl-Partyzelt im Style der 50 Jahre-Kampagne. Jeden Abend sorgt ein Line-Up aus namhaften DJs und ein spezieller Signature-Drink für Stimmung im Zelt. Daneben wird die brandneue Lidl-Retro-Fashion-Kollektion vor Ort präsentiert. Diese ist in limitierter Stückzahl exklusiv in den Rock Stores und ab dem 5. Juni im Lidl-Onlineshop erhältlich.

Coole Locations, starke Lidl-Teams

An bis zu 19 Kassen und auf über 1.500 Quadratmetern Verkaufsfläche sorgen in den beiden Festivalfilialen jeweils rund 150 Lidl-Kollegen für den perfekten Auftritt. Davon sind etwa 100 Auszubildende und Duale Studenten aus ganz Deutschland, die die erfahrenen Kollegen unterstützen. Diese Aktion gibt den Lidl-Nachwuchskräften die Möglichkeit, unter den speziellen Bedingungen in Festivalfilialen neue Erfahrungen zu sammeln und zu zeigen, was in ihnen steckt.

Öffnungszeiten Rock am Ring

Festivalfiliale:

Mittwoch, 31. Mai: 14 bis 24 Uhr

Donnerstag bis Sonntag, 1. bis 4. Juni: 7 bis 4 Uhr

Partyzelt:

Donnerstag, 1. Juni: 20 bis 4 Uhr

Freitag und Samstag, 2. und 3. Juni: 23 bis 4 Uhr

Öffnungszeiten Rock im Park

Festivalfiliale

Donnerstag, 1. Juni ab 8 Uhr bis Montag, 5. Juni, 2 Uhr durchgehend geöffnet

Mehr Informationen zu den "Rock Stores" wie die Produktübersicht erhalten Sie hier: lidl.de/rockstore.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

