Lidl

Lidl wird "Offizieller Partner" der UEFA EURO 2024(TM)

Dabei ist Lidl sowohl globaler Partner der European Qualifiers 2023 und 2024 als auch der Endrunde der UEFA EURO 2024.

Bad Wimpfen

Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 sind die besten Nationalmannschaften Europas zu Gast in Deutschland, um in zehn verschiedenen Städten um den Titel des Fußballeuropameisters zu spielen. Welche Länder in den 51 Spielen der Endrunde um den Titel kämpfen, entscheiden die European Qualifiers von März 2023 bis März 2024.

Als Offizieller Partner begleitet das Unternehmen, das zu den führenden Lebensmitteleinzelhändlern in Deutschland und Europa gehört, die European Qualifiers sowie die UEFA EURO 2024. Eine Partnerschaft, die kaum besser passen könnte: Lidl hat seinen Ursprung im Austragungsland der UEFA EURO 2024 und ist heute mit mehr als 12.000 Filialen in 31 Ländern vertreten, 30 davon in Europa. Genauso wie der Fußball jeden Tag Millionen Menschen begeistert, ist Lidl für Millionen von Kunden in ganz Europa ein verlässlicher Partner für den täglichen Einkauf.

"Wir freuen uns sehr, Teil eines Events zu sein, das über Ländergrenzen hinweg nicht nur unsere Kunden, sondern auch unsere Mitarbeiter fasziniert. Genauso wie unsere Produkte jedem zur Verfügung stehen, möchten wir auch dazu beitragen, die UEFA EURO 2024 für jeden erlebbar zu machen - zum Beispiel durch unsere Lidl Fan Zones. Zahlreiche Lidl Länder werden mitfiebern und dass die Endrunde in dem Land ausgetragen wird, in dem auch die Geschichte von Lidl begonnen hat, macht es zu etwas ganz Besonderem", sagt Christian Härtnagel, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl in Deutschland.

Gleichzeitig möchte Lidl mit dieser Partnerschaft die Bedeutung von frischen Lebensmitteln sowie Sport und Bewegung für einen aktiven und gesunden Lebensstil hervorheben. Denn wie wir uns ernähren und wie viel wir uns bewegen, hat enorme Auswirkungen auf unsere Gesundheit und auf die Umwelt. Auf Basis der Planetary Health Diet entwickelt Lidl sein Sortiment daher stetig weiter, um es Kunden zukünftig leichter zu machen, bewusste Kaufentscheidungen für gesunde und nachhaltig erzeugte Produkte zu treffen. Beispielsweise durch neue, internationale Standards bei Marketingmaßnahmen, die sich an Kinder richten.

UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein sagt: "Die UEFA ist stolz darauf, Lidl als Partner der European Qualifiers und der UEFA Europameisterschaft 2024 begrüßen zu dürfen. Die Präsenz von Lidl auf dem gesamten Kontinent wird immens zur Bewerbung eines weiteren, unvergesslichen Wettbewerbs beitragen. Wir freuen uns auch darauf, gemeinsam die Werte für Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern, die Lidl und die UEFA teilen."

Über Lidl in Deutschland:

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell betreibt Lidl rund 12.000 Filialen in derzeit 31 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen über 93.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte von Lidl-Eigenmarken und Marken aus verschiedenen Kategorien und Preissegmenten, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf sechs Fokusthemen: Klima schützen, Biodiversität achten, Ressourcen schonen, fair handeln, Gesundheit fördern und Dialog führen. Lidl in Deutschland hat im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 24,5 Mrd. Euro erzielt.

