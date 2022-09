Lidl

Exklusiv präsentiert von den Carpendales: "Fits für coole Kids" von QS by s.Oliver bei Lidl

Kindermode, die Spaß macht, ab 19. September in allen Lidl-Filialen erhältlich

Bad Wimpfen (ots)

Annemarie und Wayne Carpendale präsentieren ab dem 19. September exklusiv bei Lidl die neue Cool-Kids-Kollektion von QS by s.Oliver. Vom Jogger bis zur Sweatjacke - die neue Kollektion für Kleinkinder und Kinder der bekannten Modemarke zeichnet sich durch frische Farben aus. Erhältlich sind die "Fits für coole Kids" in den Größen 92/98 bis 128/134 und 140 bis 176. Lidl-Kunden erhalten in der Aktion Leggings und Jogger, Langarmshirts, Sweatshirts und Sweatjacken sowie Socken für Jungen und Mädchen, die in der bekannten Marken-Qualität von QS by s.Oliver angeboten werden.

Fröhliche Farben und coole Prints

In Sachen angesagte Kinderkleidung sind die Carpendales Experten. Als Eltern eines vierjährigen Sohnes wissen sie, was Kindermode in Bezug auf Style und Qualität leisten muss. Frische Farbtöne sorgen für eine fröhliche Übergangszeit zwischen Sommer und Herbst. Mint, blau und Rosatöne, teils mit coolen Prints, können sich im Kindergarten als auch in der Schule oder auf dem Spiel- oder Sportplatz sehen lassen.

Die Kollektion ist die zweite Kooperation mit QS by s.Oliver. Bereits im Juli 2022 bot Lidl seinen Kunden eine Bodywear-Aktion der Young Fashion Brand in allen Filialen an.

