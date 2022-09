Lidl

Nummer 1 bei Obst und Gemüse: Kunden wählen Lidl erneut zum Frischesieger

Zum sechsten Mal erhält Lidl den "Fruchthandel Magazin Retail Award" in der Kategorie "Discount"

Bad Wimpfen (ots)

Die Verbraucher in Deutschland sind sich einig: Lidl lohnt sich bei Obst und Gemüse. Zum sechsten Mal gewinnt der Lebensmitteleinzelhändler den "Fruchthandel Magazin Retail Award" in der Kategorie "Discount" und beweist damit Kontinuität bei seinem Frische- und Qualitätsversprechen. Lidl überzeugt die von der Gesellschaft für Konsumforschung im Auftrag des Fruchthandel Magazins befragten mehr als 6.400 Haushalte mit seinen rund 160 Obst- und Gemüseartikeln zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei der repräsentativen Umfrage setzte sich Lidl in den acht Kategorien regionale Produkte, Qualität, fairer Preis, Beratung, Auswahl, Gestaltung, Bio-Sortiment sowie nachhaltige Verpackung durch.

Diesen erneuten Erfolg feiert Lidl in den kommenden Wochen unter anderem in TV- und Radio-Spots. Ebenfalls bewirbt das Unternehmen seinen Frischesieg im Haushaltshandzettel, in den Filialen und klassisch in Zeitungsanzeigen.

Frische und Qualität als Kernkompetenz

Die Produktqualität hat für Lidl einen besonders hohen Stellenwert. Dazu gehören beispielsweise ein optimaler Reifegrad und die Erfüllung bestimmter Geschmackseigenschaften sowie weitere sortenspezifische Qualitätsmerkmale, die Lidl mit seinen Lieferanten vereinbart. Im Rahmen des umfangreichen Lidl-Qualitätssicherungssystems kontrolliert das Unternehmen seine Produkte entlang der gesamten Lieferkette. Auch in der Filiale stellt jeweils ein Frischebeauftragter mehrmals täglich sicher, dass nur Ware angeboten wird, die frisch und ohne Beschädigungen ist. Darüber hinaus werden alle Lidl-Filialen jeden Tag mit frischem Obst und Gemüse beliefert. Ebenfalls hat das Unternehmen mit seinen Erzeugern eine Zielvereinbarung verabschiedet, die definiert, dass eventuell auftretende Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in konventionellem Obst und Gemüse ein Drittel der gesetzlich festgeschriebenen Höchstmengen nicht überschreiten dürfen.

Heimische Landwirtschaft und Bio im Fokus

Ein wichtiger Aspekt der dauerhaften Top-Ergebnisse von Lidl ist die jahrelange und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Händler und seinen Lieferanten. Heimische Produkte stehen bei Lidl seit vielen Jahren im Fokus der Sortimentsgestaltung, insbesondere im Obst- und Gemüsebereich mit über 4.000 deutschen Lieferanten. Darüber hinaus weitet der Einzelhändler sein Bio-Sortiment in allen Bereichen, darunter auch Obst und Gemüse, kontinuierlich mit Bio- und heimischen Bioland-Produkten aus. Insbesondere durch die Kooperation mit Bioland ist es Lidl gelungen, hochwertige und regionale Bio-Artikel in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, was von Verbrauchern besonders geschätzt wird.

