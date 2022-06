Zell am See-Kaprun

Zell am See-Kaprun startet mit Golf "Perfect" durch-

Zell am See-Kaprun (ots)

50.000 Stück des "Perfect Eagle" Sonderhefts exklusiv über Zell am See-Kaprun sind ab sofort beigelegt im Nummer 1 Golf- und Lifestyle-Magazin in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Golf findet immer mehr Freunde bei Gästen & Urlaubern und die Pandemie bescherte dem Sport einen neuen Wachstumsschub. Diese Chance der steigenden Nachfrage nutzte Zell am See-Kaprun Tourismus, um die attraktive Zielgruppe in Deutschland, Schweiz und Österreich mit einem 28-seitigen „Perfect Eagle-Sonderheft“ zu begeistern. Perfect Eagle ist das Golf- und Lifetsyle-Magazin Nr. 1 im deutschsprachigen Raum.

In der 50sten „Perfect Eagle Ausgabe“ findet jetzt die Golf-Lifetsyle-Community mit dem beigelegten 28-seitigen Sonderheft in einer Auflage von 50.000 Stück und einem direkten Vertrieb von 5.000 Exemplaren, die vielfältigen Vorteile der Urlaubsdestination Zell am See-Kaprun unter dem Motto „Meet the Best“: Wo Golfparadies auf Alpenparadies, Sportvielfalt auf Kulinarik, Lifestyle auf Entspannung und Sommeraktivitäten auf Winterzauber treffen.

Die exklusive Beilage wurde nun bei einer Präsentation im Golfclub Zell am See von Zell am See-Kaprun und dem Management des Golfclubs vorgestellt.

Mag. Renate Ecker, Geschäftsführerin der Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH freut sich über die außergewöhnliche Kooperation mit Perfect Eagle: „Zell am See-Kaprun ist ein Urlausparadies par excellence und wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem kompetenten Golf-Partner Perfect Eagle unsere einzigartige Kombination von Golf, Gletscher, Berg und See in die Golf-Welt tragen können.“

Thomas May, Chefredakteur von Perfect Eagle: „“Meet the Best” bringt die Einzigartigkeit der Region kommunikativ auf den Punkt und es ist schön, dass wir unserer Golf-Lifestyle-Community diese außergewöhnliche Positionierung und beste Angebotspalette näherbringen dürfen. Sicherlich eine hervorragende Urlaubs-Inspirationsquelle für unsere vielen Leser.“

Einzige 36-Loch Leading Golf Course Anlage im Westen

Der „Leading Golf Course“ Zell am See-Kaprun gehört zu den top Golf-Courses in Österreich und ist die einzige 36 Loch „Leading“ Anlage im Westen. Wer das Besondere sucht, ist auf den Plätzen Kitzsteinhorn und Schmittenhöhe genau richtig. Die zwei 18-Loch-Plätze benannt nach den beiden bekannten Hausbergen der Region versprechen Golfgenuss pur mit bestem Blick auf den Gletscher mit seinen über 3.000 Metern Seehöhe und die umliegende Bergwelt. Aber nicht nur in Sachen Panorama, sondern auch in puncto Ausstattung haben die Golfplätze einiges zu bieten. Neben dem bestens gepflegten Grün laden auch ein weitläufig-flaches Übungsgelände mit überdachten Abschlagplätzen, Chipping Greens und Trainingsbunkern sowie mehrere Seen und naturbelassene Biotope zum Abschlag ein.

