Lidl in Deutschland als "Top Employer 2022" ausgezeichnet

Lidl überzeugt mit seiner Personalarbeit und einem fairen sowie attraktiven Arbeitsumfeld

Bad Wimpfen (ots)

Das unabhängige "Top Employer Institute" bestätigt: Lidl in Deutschland gehört zu den besten Arbeitgebern des Landes. Das Unternehmen überzeugt mit seinen herausragenden Mitarbeiterbedingungen und erhält die renommierte Auszeichnung "Top Employer 2022" in Deutschland zum 2. Mal. "Jeder einzelne unserer über 91.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland steht tagtäglich im Mittelpunkt unseres Handelns. Es ist das klare Ziel, dem gesamten Team Lidl ein bestmögliches Arbeitsumfeld zu bieten. In den vergangenen zwei Jahren war die Zeit für alle herausfordernd. Es ist uns gelungen, Lidl als Arbeitgeber weiterzuentwickeln und diesen besonderen Award zu erhalten", sagt Tsvetelina Weyand, Geschäftsleiterin Personal bei Lidl in Deutschland. Lidl-Mitarbeiter profitieren unter anderem von Chancengleichheit, Entwicklungsmöglichkeiten, einer offenen Kultur, sicheren Jobs und einer fairen Bezahlung sowie weiteren Vorteilen. Weyand ergänzt: "Diese Auszeichnung ist ein schöner Beleg dafür, dass es uns gelungen ist, unsere Unternehmensmarke mit konkreten Maßnahmen wie umfassenden Aus- und Weiterbildungsangeboten mit Leben zu füllen und eine offene Feedbackkultur in unserer Unternehmenskultur zu verankern. Dabei leben wir Vielfalt und Einbeziehung. Gerade in einem so dynamischen Umfeld wie dem Einzelhandel bilden unsere Mitarbeitenden das Herz unseres Unternehmenserfolges. Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Personalarbeit auch von unabhängiger Stelle gewürdigt wird."

Das "Top Employer"-Siegel erhalten weltweit die besten Arbeitgeber auf Grundlage eines HR-Best-Practice-Fragebogens. Dieser umfasst sechs übergeordnete HR-Dimensionen und 20 HR-Bereiche, wie zum Beispiel People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Wellbeing und Diversity & Inclusion. Neben Deutschland wurden 24 weitere Lidl-Länder mit der renommierten "Top Employer"-Zertifizierung geehrt. "In Anbetracht des anspruchsvollen Jahres, welches wie das Jahr zuvor Unternehmen auf der ganzen Welt beeinflusst hat, hat Lidl in Deutschland weiterhin gezeigt, dass es die Aufrechterhaltung exzellenter Mitarbeiterpraktiken am Arbeitsplatz priorisiert. Sie stellen sich nach wie vor den Herausforderungen der sich wandelnden Arbeitswelt und arbeiten unermüdlich daran, das Leben ihrer Mitarbeiter positiv zu beeinflussen. Wir freuen uns, die Organisationen, die in diesem Jahr in ihren jeweiligen Ländern als Top Employer zertifiziert wurden, zu feiern", so "Top Employers Institute"-CEO David Plink.

