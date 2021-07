Verband der PSD Banken e.V.

EINLADUNG: Jahres-Pressekonferenz des Verbands der PSD Banken e.V.

PSD Bankengruppe am 14. Juli 2021

Bonn (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie herzlich ein zur

Jahres-Pressekonferenz des Verbands der PSD Banken e.V.,

am Mittwoch, 14. Juli 2021, 10:00 bis 12.30 Uhr, Plenarsaal

im Hause der Union Investment

Neues Gebäude: WINX, PLENARSAAL, Neue Mainzer Straße 20, 60311 Frankfurt

Anlässlich der Pressekonferenz richtet der VPSD den Blick in die Zukunft: Verändertes Kundenverhalten durch Covid 19. Was will der Kunde/in in Puncto Digitalisierung wirklich? Wie entwickeln sich die Anforderungen an digitale Anwendungen und Zahlungsmodelle? Prof. Dr. Jens Kleine, CFin - Research Center for Financial Services präsentiert aktuelle Erkenntnisse aus einer repräsentativen Studie, die im Juni 2021 im Auftrag des VPSD durchgeführt wurde.

Im Anschluss erläutert Dieter Jurgeit, Präsident und Vorstandsvorsitzender des VPSD, die aktuelle Entwicklung der PSD Banken. Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie konnte die PSD Bankengruppe stabile Ergebnisse erzielen und die digitalen Angebote, unter anderem zur Baufinanzierung, erfolgreich ausbauen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie den Termin wahrnehmen könnten.

Im Sitzungsraum wird die Einhaltung von Sicherheitsabständen und Hygienemaßnahmen sichergestellt. Bitte melden Sie sich bis zum 13.07.2021 per Mail an.

Anmeldung:

Telefon: +49 (0) 228 959 04 - 0

Mail: Presse@vpsd.de

Mit freundlichen Grüßen

Verband der PSD Banken e.V.

Dominic Spaniol, Leiter Bereich Vorstandsstab, Presse

Original-Content von: Verband der PSD Banken e.V., übermittelt durch news aktuell