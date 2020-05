Lidl

Deutschlands Nummer 1 bei Obst und Gemüse: Lidl erhält zum vierten Mal "Fruchthandel Magazin Retail Award"

Verbraucher sind von Frische, Qualität und Preis bei Lidl überzeugt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Neckarsulm (ots)

Verbraucher in Deutschland haben ihren Frische-Discounter Nummer 1 gewählt: Lidl gewinnt zum vierten Mal den "Fruchthandel Magazin Retail Award" in der Kategorie "Discounter". Ob knackige Salate, frische Kräuter oder regionales Obst - der Lebensmitteleinzelhändler überzeugt bei seinen rund 130 Obst- und Gemüseartikeln mit Qualität, Frische und natürlich seinem Lidl-Preis. Die Auszeichnung nahm Alexander Doll, Geschäftsführer Einkauf Lidl Deutschland, stellvertretend für das Unternehmen entgegen.

Kundenliebling seit Jahren

Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) befragt im Auftrag des Fruchthandel Magazins jährlich 9.000 Haushalte zum Obst- und Gemüseangebot bei verschiedenen Lebensmittelhändlern. Bei der repräsentativen Umfrage setzte sich Lidl in acht Kategorien durch. Für seinen Frischebereich erhält Lidl den ersten Platz für die Gestaltung, Auswahl, Beratung, fairen Preise, Qualität, Bio-Auswahl sowie nachhaltige Verpackung und für den Spaß beim Einkaufen. In den vergangenen fünf Jahren kürten die Befragten Lidl vier Mal zum Sieger. Damit beweist der Händler seine Kontinuität beim Frische- und Qualitätsversprechen für sein Obst- und Gemüseangebot. Diesen erneuten Erfolg feiert Lidl unter anderem in TV- und Radio-Spots sowie mit einem Social-Media-Film. Ebenfalls bewirbt Lidl seinen Frische-Sieg im Haushaltshandzettel, in den Filialen und klassisch in Zeitungsanzeigen.

Bio, Regionalität und Fairtrade im Fokus

Beliebt bei Kunden ist das vielfältige Lidl-Angebot an saisonalen Früchten, heimischen Gemüsesorten oder ausgesuchten Exoten. Einen zusätzlichen Fokus bei der Sortimentsgestaltung setzt Lidl auf Bio, Regionalität und Fairtrade. Insbesondere durch die Kooperation mit Bioland ist es Lidl gelungen, hochwertige und heimische Bio-Produkte auf breiter Basis in die Gesellschaft zu bringen, was von Verbrauchern besonders geschätzt wird. Ein wichtiger Aspekt der gleichbleibend hohen Qualität vom Obst- und Gemüseangebot ist die jahrelange und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Lidl und seinen Lieferanten.

Über Lidl Deutschland:

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte von Lidl-Eigenmarken und Marken aus verschiedenen Kategorien und Preissegmenten, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.

Pressekontakt:

Pressestelle Lidl Deutschland

07132/30 60 90 · presse@lidl.de

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell