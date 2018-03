"Samstags Super-Los": Lidl startet große Rubbellos-Aktion Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/58227 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/LIDL/Lidl" Bild-Infos Download

Neckarsulm (ots) - Der Einkauf bei Lidl wird jetzt zum Gewinnspiel: Vom 1. März bis zum 30. April 2018 läuft deutschlandweit in allen rund 3.200 Lidl-Filialen die Aktion "Samstags Super-Los". In diesem Zeitraum erhalten Lidl-Kunden an jedem Samstag pro 20 Euro Einkaufswert ein Gratis-Rubbellos an der Kasse. Hinter jedem dritten Los steckt einer von sechs Millionen Sofortgewinnen. Zusätzlich können alle Samstags-Einkäufer mit einem Kassenzettel im Wert von über 20 Euro ihr Glück bei der monatlichen Sonderauslosung von 50 Hauptpreisen versuchen. Zu gewinnen gibt's zum Beispiel ein Jahr Gratis-Einkauf bei Lidl.

Jedes dritte Los gewinnt

Freirubbeln und direkt gewinnen: Mit einem "Samstags Super-Los" kann sofort vor Ort einer von sechs Millionen Sofortpreisen aus dem Lidl-Sortiment eingepackt werden. Das können Knabbereien, Süßwaren oder Grundnahrungsmittel sein. Außerdem haben alle Lidl-Kunden, die an den Samstagen im März und April einen Kassenzettel im Wert von über 20 Euro mit nach Hause nehmen, die Möglichkeit, einen Hauptgewinn aus den Sonderauslosungen zu ergattern. Für die Teilnahme an den monatlichen Ziehungen im Aktionszeitraum reicht die Registrierung mit dem Kassenzettel auf www.lidl.de/superlos. Den Teilnehmern winken folgende Hauptpreise:

- 1. Preis: Ein Jahr lang kostenlos bei Lidl einkaufen (bis maximal 6.000 Euro) - 2.-5. Preis: Einen Monat lang kostenlos bei Lidl einkaufen (bis maximal 500 Euro) - 6.-50. Preis: Je einen Lidl-Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro

Die Gewinner der Hauptpreise werden schriftlich informiert. Teilnahmebedingungen sowie weitere Informationen zum Gewinnspiel unter www.lidl.de/superlos

Über Lidl Deutschland:

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen in derzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen mehr als 78.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.

Pressekontakt:



Pressestelle Lidl Deutschland

07132/30 60 90 · presse@lidl.de

Original-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell