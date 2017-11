2 weitere Medieninhalte

Das kostenfreie Spiel "My Lidl World" ist ab sofort im App Store und bei Google Play verfügbar. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/58227 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/LIDL/Lidl" Bild-Infos Download

Neckarsulm (ots) - Ab sofort kann jeder seine eigene Lidl-Filiale eröffnen und in Interaktion mit virtuellen Kunden stehen, denen man frisches Gemüse und Obst, Getränke, Blumen und vieles mehr anbietet. Das Spiel ist für Spieler ab sechs Jahren konzipiert, kostenlos bei Google Play und im App Store und ohne In-App-Käufe oder Werbebanner verfügbar. Regelmäßige Updates liefern immer wieder neue Aufgaben und Erweiterungsmöglichkeiten.

Von Level zu Level vom Marktstand zur Lidl Filiale

Im Mittelpunkt steht der Aufbau der eigenen Filiale, die durch den ständigen Begleiter "Lukas Lidl" unterstützt wird. Es gilt, die Versorgung der virtuellen Kunden von einem einfachen Marktstand (Level 1) bis hin zu einer voll ausgestatteten Lidl-Filiale (Level 5) weiterzuentwickeln. Die Kunden haben - wie in einer echten Filiale - individuelle Erwartungen an ihren Einkauf. Frische, Qualität und Nachhaltigkeit sind neben Warenverfügbarkeit in der Spielwelt ebenso zentrale Werte wie in der realen Welt. Der Spieler muss mit seiner Filiale aber nicht nur die Kundenbedürfnisse erfüllen, sondern neben wirtschaftlichem Arbeiten auch Tagesaufgaben meistern und spontane Herausforderungen bestehen. Es gilt dabei, möglichst viele Lidl-Münzen zu sammeln, mit denen die Filiale erweitert und das Sortiment vergrößert wird. Um zusätzliche Coins zu sammeln, können die Spieler Produkte in ihrer realen Lidl-Filiale scannen, ohne diese kaufen zu müssen. Lidl verknüpft damit die Online-Spielewelt mit der realen Welt.

Top-Platzierungen in App-Stores

Bereits jetzt ist "My Lidl World" ein internationaler Erfolg: In Spanien und der Slowakei landete das Spiel kurz nach der Veröffentlichung auf Platz eins im App Store, in fast allen weiteren Ländern erreichte es eine Top-Platzierung in den Kategorien "Strategie" und "Kinderspiele". Insgesamt ist die App bereits in 15 Lidl-Ländern verfügbar und erreichte bereits mehr als eine Million Downloads. In Deutschland ist "My Lidl World" seit Anfang dieser Woche verfügbar.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lidl.de/mylidlworld

Über Lidl Deutschland:

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen in derzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen mehr als 78.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.

Pressekontakt:

Pressestelle Lidl Deutschland

07132/30 60 90 · presse@lidl.de

Original-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell