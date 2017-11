Lidl und die Deutsche Diabetes-Hilfe informieren mit bundesweiter Plakataktion zum Weltdiabetestag

Plakataktion zum Weltdiabetestag, v.l.n.r.: Thomas Helmer, Ex-Fußballprofi und Moderator, Yasmina Filali, Schauspielerin, Joachim Florack, Geschäftsführer der Lidl-Regionalgesellschaft Hamburg, Dr. Jens Kröger, Vorstandsvorsitzender von diabetesDE. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/58227... mehr Bild-Infos Download

Neckarsulm (ots) - An einer Hamburger Lidl-Filiale wurde der Startschuss für eine bundesweite Aufklärungsaktion gegeben. Joachim Florack, Geschäftsführer der Lidl-Regionalgesellschaft Hamburg, klebte mit Dr. Jens Kröger, Vorstandsvorsitzender von diabetesDE - Die Deutsche Diabetes-Hilfe, und Thomas Helmer, Ex-Fußballprofi und Moderator, eines der Plakate an. Die großformatigen Anzeigen werden in den nächsten Tagen deutschlandweit an rund 3.200 Lidl-Filialen die Kunden auf den Weltdiabetestag aufmerksam machen. Mit dem Slogan: "Schütz dich! Iss Gesundes!" liefert die Gesundheitsorganisation Diabetes-Hilfe einen konkreten Lösungsweg aus der Diabetes-Falle.

Lidl Deutschland informiert seit Beginn des Jahres gemeinsam mit der Deutschen Diabetes-Hilfe über die Gefahren einer Diabetes-Typ-2-Erkrankung. Für die Neckarsulmer steht als Lebensmittelhändler dabei der Schutz durch eine bewusste Ernährung und viel Bewegung im Vordergrund. "Wir stellen der Diabetes-Hilfe im Rahmen des Weltdiabetestages unsere Plakatflächen an allen deutschen Lidl-Filialen zur Verfügung und hoffen, so möglichst viele Menschen erreichen zu können", sagt Florack.

"Mit dieser bundesweiten Plakataktion wollen wir auf den Diabetes-Tsunami in Deutschland aufmerksam machen. Rund sieben Millionen Menschen leiden in Deutschland an der Krankheit. Mit ausgewogener Ernährung und Bewegung kann man sich aber schützen", erklärt der Mediziner Dr. Kröger zum Auftakt der Aktion.

