PKV und Dermatologie-Start-up Formel Skin vereinbaren Innovationspartnerschaft

Köln (ots)

Die privaten Krankenversicherer bringen digitale Behandlungsmethoden in die Patientenversorgung: Versicherte können sich die telemedizinische Behandlung von Hautkrankheiten durch das Berliner Unternehmen Formel Skin erstatten lassen. Das Start-up ist eines der erfolgreichen Investments von Heal Capital, dem von der PKV initiierten Wagniskapitalfonds für digitale Gesundheitsinnovationen.

Die Private Krankenversicherung arbeitet in vielen Bereichen daran, medizinische Innovationen zu fördern, um die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Das zeigt sie nun am Beispiel der telemedizinischen Diagnostik und Behandlung von Hautkrankheiten wie Akne und Neurodermitis. Anhand eines Fragebogens und hochauflösender Bilder per Smartphone-Kamera analysieren die Ärztinnen und Ärzte von Formel Skin das Hautbild der Patienten und erstellen eine Diagnose sowie einen Behandlungsvorschlag. Die Patienten erhalten ein individuelles Rezept - und bei Bedarf regelmäßige ärztliche Unterstützung.

"Die Abläufe bei Formel Skin sind konsequent im Sinne der Patientinnen und Patienten gedacht", sagt PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther: "Sie entscheiden, wann und wo sie einen Arzt konsultieren. Das ist ganz im Sinne der Patientensouveränität, die der Privaten Krankenversicherung besonders wichtig ist."

PKV erstattet telemedizinische Leistungen und verschreibungspflichtige Medikamente

Die Innovations- und Qualitätspartnerschaft umfasst die Behandlung von Akne und Neurodermitis. Die Abrechnung erfolgt - wie in der PKV üblich - nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). Grundlage ist eine zwischen PKV und Bundesärztekammer abgestimmte Abrechnungsempfehlung zu telemedizinischen Leistungen. Die Versicherten können die Rechnungen über ärztliche Leistungen sowie über verschreibungspflichtige Medikamente und Rezepturen bei ihrem Versicherer zur Erstattung einreichen.

Sarah Bechstein, Hautärztin und Gründerin von Formel Skin, erläutert, welche Vorteile die Telemedizin insbesondere für die Dermatologie bringt: "Wir wissen mittlerweile, dass eines der Hauptprobleme in der Therapie von chronischen Hauterkrankungen die mangelnde Patienten-Compliance ist. Entweder verwenden sie die verschriebenen Arzneimittel nicht oder die Medikamente werden nicht angepasst. Durch die konstante telemedizinische ärztliche Begleitung, die unabhängig von Ort und Zeit möglich ist, wollen wir beides verhindern."

Formel Skin ist Teil des Heal-Capital-Portfolios

Formel Skin ist eines der stark wachsenden Unternehmen im Portfolio von Heal Capital, dem von der PKV initiierten Wagniskapitalfonds für digitale Gesundheitsinnovationen. Mehr als 20 private Krankenversicherer haben bereits über 100 Millionen Euro in den Fonds investiert, um die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranzutreiben und die medizinische Versorgung für alle zu verbessern.

