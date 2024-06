H&M Hennes & Mauritz B.V. & CoKG

Die Modeindustrie nachhaltig verändern

Hamburg (ots)

Eine Branche im Umbruch: Der Wandel hin zu einer nachhaltigeren Modebranche. Dabei spielen die Werte des Unternehmens eine zentrale Rolle.

1947 hat Erling Persson das Unternehmen H&M auf dem klaren Konzept erbaut, Mode und Qualität zum besten Preis auf nachhaltige Weise anzubieten. Bis zum heutigen Tag gelten die von ihm definierten Werte: Respekt für jeden einzelnen Menschen und fester Glauben an die Mitarbeitenden, Teamwork, unternehmerisches und innovatives Denken und Handeln, Kostenbewusstsein, Einfachheit und Klarheit, Transparenz und Ehrlichkeit sowie das Streben nach Verbesserung. Diese Werte sind Voraussetzung für Vielfalt und ein Miteinander, das eine inklusive, kooperierende und motivierende Zusammenarbeit ermöglicht. Dies trägt das Unternehmen auch nach außen: So bietet H&M mit dem Projekt My Store zum Beispiel allen Kolleg*innen einen Rahmen, um sich in ihren Gemeinden und Nachbarschaften an ökologischen, inklusiven und sozialen Initiativen zu beteiligen und so, zusammen mit den Menschen vor Ort, ein "Ökosystem" zu bilden. Ziel ist es, sich aktiv in gesellschaftlich relevanten Projekten einzubringen, zusätzliche Wege zu finden, mit Menschen in Kontakt zu treten und gemeinsam mit ihnen zu wachsen. H&M ist überzeugt davon, dass dieser Spirit nicht nur positive Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen, sondern auch auf die Gesellschaft hat.

Unternehmenswerte sind wichtige Voraussetzung für Innovation

Das Streben nach Verbesserungen ist eine Hauptsäule des H&M-Unternehmertums. Dies gilt auch, und vor allem, in aktuellen unsicheren Zeiten. Geopolitische, ökonomische und ökologische Herausforderungen, ein agiler Kund*innenmarkt, der Einfluss von E-Commerce: Die Modeindustrie befindet sich im größten Wandel seit langem. Um weiterhin Vorreiter der Branche zu bleiben, muss Innovation als Teil der Unternehmens-DNA gelebt werden. So war die Gründung von H&Mbeyond ein logischer Schritt. Das Innovation Lab, als verlängerter Arm der schwedischen Innovationsschmiede, hat die Aufgabe, neue Produkte, Erlebnisse und Dienstleistungen zu testen und weiterzuentwickeln. Viele dieser Ideen entstehen durch Netzwerke und Partnerschaften mit Start-ups und Branchenexpert*innen. So zum Beispiel die Entwicklung von ON DEMAND Kleidung, die individuelle Körpermaße und Bedürfnisse bedient und lokal produziert wird, KI-gestützte Vorhersagen und Produktentwicklungen als Antwort auf lokale Mode-Trends oder die Gestaltung neuer Räume in virtuellen Realitäten, um völlig neue Kund*innenerlebnisse zu erproben.

Nachhaltigkeit als Innovationstreiber

Ein weiterer Baustein der H&M-DNA ist Transparenz. Sie ist der Schlüssel zu einem nachhaltigen Wandel in der gesamten Branche, da sie sowohl Vergleichbarkeit als auch Verantwortlichkeit schafft. Denn es ist unbestritten, dass sich die Modeindustrie ändern muss. Fast Fashion im Sinne von Überproduktion, Abfall und übermäßigem Rohstoffverbrauch muss beendet und durch zirkuläre und umweltfreundlichere Mode ersetzt werden. Hier setzt H&M an und übernimmt ganz konkret Verantwortung, indem Produkte haltbarer gemacht und kreislauforientierte Geschäftsmodelle gefördert werden. So hat H&M bereits einige richtungsweisende Initiativen eingeführt:

Die eigenen Marken bieten schon jetzt eine Reihe von kreislauforientierten Dienstleistungen an, wie zum Beispiel mit H&M Take Care Wiederverkauf, Umarbeitung, Reparatur und mit H&M Rental Verleih von Kleidungsstücken in ausgewählten Stores, sowie die Kleidersammlungen in Geschäften auf der ganzen Welt.

Über den Investmentarm H&M Group Ventures widmet sich H&M der Identifizierung, Unterstützung, Finanzierung und Skalierung von Start-ups, die sich auf die nachhaltige und kreislauforientierte Produktion, den Vertrieb und Konsum von Mode konzentrieren.

Die Auswahl an kuratierten Second-Hand-Produkten auf hm.com wird in Zusammenarbeit mit dem Resell-Partner Sellpy kontinuierlich erweitert. Das Pre-Loved-Angebot soll es Kund*innen ermöglichen, sowohl gebrauchte Artikel und Produkte als auch Neuware kombiniert zu kaufen.

Darüber hinaus hat sich H&M das ehrgeizige Ziel gesetzt, dass bis 2030 alle Materialien entweder recycelt oder nachhaltiger beschafft und weiterverarbeitet werden.

Weitere Informationen zur Nachhaltigskeits- und Innovationsarbeit von H&M finden Sie auf Sustainability - H&M Group (hmgroup.com) und A virtual reality at H&M Group - H&M Group (hmgroup.com)

Social Media Informationen Corporate Profile

Original-Content von: H&M Hennes & Mauritz B.V. & CoKG, übermittelt durch news aktuell