Neu durch Hessen navigieren - Blog hessisch.de gestartet - Relaunch der Unternehmenswebsites

Wiesbaden (ots)

Hessisch.de - ein Blog über Hessens ganze Vielfalt ist das neueste Projekt der Hessen Agentur Holding. "Wir erzählen die Geschichte einer Mode-Manufaktur, sprechen in einem nordhessischen Dorf über nachhaltige Smartphones und präsentieren die Freiwillige Feuerwehr in Trebur. Ein bunter Mix", sagt Folke Mühlhölzer, Vorsitzender der Geschäftsführung der HA Hessen Agentur GmbH. Dabei arbeitet die Hessen Agentur zusammen mit freien Journalisten, Fotografen und "vor allem mit den Fachbereichen in unserem Haus, die mit ihren Projekten vom Tourismus bis zur Technologieförderung genau diese Vielfalt Hessens widerspiegeln." Auf dem neuen Blog gibt es Blicke hinter die Kulissen, Berichte von innovativen Veranstaltungen und aus dem Alltag beispielsweise der Mitarbeiter der Geschäftsstelle Kreativwirtschaft oder der Innovationsförderung. Mühlhölzer: "Oftmals sperrige Themen der Wirtschaftsförderung werden dann ganz konkret und greifbar."

Und auch die Unternehmenswebsites der Hessen Agentur und der Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI) wurden völlig neu aufgesetzt: Sie sind Portale, welche die Besucher schnell auf die richtigen Webpräsenzen von Förderprogrammen, Geschäftsstellen oder Projekten führen sollen. "Sie dienen daher als Kompass und sollen bei der Navigation durch unsere Themen helfen", so Mühlhölzer.

Das Team Webentwicklung betreut aus der Hessen Agentur rund 110 Internetauftritte verschiedenster Projekte und Initiativen vom ehrenamtlichen Bürgerengagement über die Azubi-Card bis zum Standort- und Technologiemarketing. Es berät die Landesverwaltung bei der Entwicklung geeigneter Projekt-Webpräsenzen mit den dahinterliegenden technischen Anforderungen und Prozessen, setzt jedes Jahr drei bis vier komplett neue Webprojekte auf und hostet, pflegt und betreut die bestehenden Webauftritte.

"Die Webprojekte, die wir für die Landesregierung umsetzen, haben immer Priorität. Die Darstellung unserer eigenen Arbeit stand da lange hintan. Aber eine moderne, responsive Visitenkarte ist für die Holding natürlich wichtig", erläutert Mühlhölzer. Zumal dem Online-Marketing eine zentrale Rolle in nahezu allen Projekten der Hessen Agentur zukommt. In verschiedenen Fachbereichen der Hessen Agentur, der HTAI und der LandesEnergieAgentur Hessen GmbH wurden daher professionelle Online-Manager eingestellt. Die Unternehmenskommunikation bringt diese an einen Tisch. Mühlhölzer: "Die Koordination der Aktivitäten in einem Newsroom garantiert, dass alle Bereiche der Holding mit einer Stimme sprechen. Im neuen Newsroom werden Strategien für die Landesregierung entwickelt und Social-Media-Kanäle betreut. Von der klassischen Pressearbeit bis zur Event-Organisation."

Die Adressen der Seiten und des Blogs: www.hessen-agentur.de * www.htai.de * www.hessisch.de

