Last-Minute-Tipps für den Urlaub im eigenen Land: "Kunst macht Spaß"

"Dieser Sommer steht ganz unter dem Motto: Hessens Kulturschätze warten darauf, neu entdeckt zu werden - machen Sie sich auf die Reise. Gerade jetzt, denn Kunst macht Spaß", sagt Folke Mühlhölzer, Vorsitzender der Geschäftsführung der HA Hessen Agentur GmbH. Mühlhölzer empfiehlt auch angesichts der aktuellen tropischen Temperaturen einen Museumsbesuch: "Zum Ende der Sommerferien kann ein Museumsbesuch erholsame Abkühlung bringen." Schließlich wurde am vergangenen Freitag im Frankfurter Filmmuseum die vollklimatisierte Sonderausstellung "The Sound of Disney 1928-1967" eröffnet. Ausstellungen wie "Lebensmenschen" (zum Weg des Künstlerpaares Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin) im Museum Wiesbaden oder "Kraftwerk Block Beuys" im Hessischen Landesmuseum Darmstadt enden bald und sollten nicht verpasst werden.

Während der Corona-Pandemie haben viele Museen außerdem digitale Angebote entwickelt. Dr. Caroline Gerner, Projektleiterin "Kultur in Hessen" bei der Hessen Agentur: "Natürlich kann das Online-Angebot nicht das Erlebnis vor Ort ersetzen, aber es ermöglicht Kulturfans einen frischen Blick auf scheinbar Altbekanntes, etwa durch eine virtuelle Tour mit spannenden Hintergrundinformationen oder Detailaufnahmen."

Doch auch den Weg in die Natur empfiehlt die Hessen Agentur für die letzten Ferientage: In Zusammenarbeit mit den hessischen Regionen hat Hessen Tourismus die Broschüre "Wanderland Hessen" konzipiert. Mühlhölzer: "Die Broschüre soll als Inspiration dienen. Wandern gehört zu den beliebtesten und gesündesten Outdoor-Aktivitäten. Die Broschüre stellt die hessischen Regionen und eine Auswahl der schönsten Wanderwege vor." Alle Werbemaßnahmen der letzten Wochen und Monate fügen sich zusammen: "'Entdecke Deutschland' mit Fokus Hessen, 'Sommer in Hessen' und unsere Loyalitätskampagne 'Mein Herz schlägt für Hessen' tragen maßgeblich zum touristischen Neustart bei", betont Mühlhölzer.

Ausflugstipps zu Museen, Schlössern und Gärten: www.kultur-in-hessen.de

Die Broschüre "Wanderland Hessen" als Download: www.hessen-tourismus.de

Zeigen Sie, dass Ihr Herz für Hessen schlägt: www.club.hessen-tourismus.de

