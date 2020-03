HA Hessen Agentur GmbH

Exkursion zu hessischen Brennstoffzellenpionieren

LandesEnergieAgentur Hessen GmbH

Wiesbaden (ots)

18 Berufsschüler und Studierende der Ferdinand-Braun-Schule in Fulda haben auf einer Exkursion im Rhein-Main-Gebiet die praktischen Aspekte der umweltfreundlichen Mobilität mit Brennstoffzellenbussen erkundet. Nach einer Besichtigung des Industrieparks Höchst, auf dessen Gelände der Wasserstoff für die Brennstoffzellenbusse produziert wird, informierten sich die angehenden Fachkräfte in der Werkstatt des Omnibusbetriebs Winzenhöler in Groß-Zimmern über die Besonderheiten von Wasserstoffbussen. Hierbei standen die Themen Wartung und Reparatur der Hochvolt- und Brennstoffzellenkomponenten im Mittelpunkt. Organisiert wurde die Exkursion von der Geschäftsstelle der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Initiative Hessen e.V. bei der LandesEnergieAgentur Hessen GmbH (LEA).

Caroline Schäfer von der Geschäftsstelle der H2BZ-Initiative Hessen bei der LEA betonte: "Das Thema Aus- und Fortbildung spielt für das Gelingen der Energiewende eine große Rolle. Im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie ist die Ausbildung qualifizierter Techniker von großer Wichtigkeit. Nur wer sich mit den speziellen Anforderungen eines Elektroantriebs mittels Brennstoffzelle auskennt wie etwa den Hochvoltkomponenten und dem Umgang mit Wasserstoff, kann diesen auch sachgemäß warten und instandhalten. Daher freuen wir uns über den praxisorientierten Austausch." Die LEA in Wiesbaden ist eine hundertprozentige Tochter des Landes Hessen. Seit 2017 übernimmt die LEA im Auftrag der Hessischen Landesregierung zentrale Aufgaben bei der Umsetzung der Energiewende und des Klimaschutzes.

www.lea-hessen.de

