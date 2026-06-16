Ricola Group AG

Ricola zertifiziert sich erneut erfolgreich als B Corporation(TM) nach den neuen B Lab Standards V2

Laufen (ots)

Ricola hat den anspruchsvollen Rezertifizierungsprozess nach den neuen B Lab Standards V2 abgeschlossen und die Rezertifizierung als B Corporation(TM) (B Corp(TM)) erfolgreich bestanden. Damit setzt das Familienunternehmen erneut ein starkes Zeichen für verantwortungsvolles Unternehmertum.

Die BCorp(TM) Zertifizierung wird von der weltweit tätigen Non-Profit-Organisation B Lab (in der Schweiz vertreten durch B Lab Switzerland) an Unternehmen vergeben und verwaltet, die hohe Standards in den Bereichen soziale und ökologische Leistung, Transparenz und verantwortungsvolle Unternehmensführung erfüllen. Die Einhaltung dieser Standards wird durch eine unabhängige Drittpartei geprüft.

"Die erneute B Corp(TM) Zertifizierung ist für uns ein starkes Signal", sagt Jenny Kunz, Director Sustainability. "Sie zeigt, dass wir dran sind - und dass wir in einem dynamischen Umfeld seit jeher Verantwortung übernehmen und konsequent unseren Weg gehen, statt abzuwarten".

Die Rezertifizierung stellt besonders hohe Anforderungen: Unternehmen müssen regelmässig überprüfen und nachweisen, dass sie ihre Leistungen verbessern und strenge Kriterien nach den Standards von B Lab erfüllen. Seit der letzten Zertifizierung konnte Ricola unter anderem Fortschritte in den Bereichen nachhaltige Rohstoffbeschaffung, Klimaschutz und Umwelt, Mitarbeitendenwohl sowie Governance-Strukturen vorweisen.

Seit der Gründung setzt Ricola auf nachhaltige Werte - von der Zusammenarbeit mit lokalen Bergbauern für den Kräuteranbau bis hin zu Investitionen in verantwortungsvollen Zuckerrübenanbau mit IP-Suisse. Als B Corp(TM) verpflichtet sich das Unternehmen, wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlicher und ökologischer Verantwortung in Einklang zu bringen.

Mit der erfolgreichen Rezertifizierung stärkt Ricola ihre Position als Vorreiterin für nachhaltiges Wirtschaften - sowohl in der Schweiz als auch international.

Über Ricola

Ricola steht seit 1930 für Kräuterspezialitäten in bewährter Schweizer Qualität und ist heute eine der modernsten und innovativsten Bonbonherstellerinnen der Welt. Das Schweizer Familienunternehmen hat seinen Sitz in Laufen bei Basel und ist mit Tochterfirmen in Europa, Asien sowie den USA präsent. Ricola beschäftigt mehr als 600 Mitarbeitende weltweit und exportiert über 60 Sorten Kräuterbonbons und Teespezialitäten in 45 Länder. Die Kräuter dafür werden von rund 100 Vertragsbäuerinnen und -bauern nach den Richtlinien von Bio Suisse kontrolliert angebaut und gedeihen an sorgfältig ausgewählten Standorten in den Schweizer Alpen. Als zertifizierte B Corporation verfolgt Ricola messbare Ziele, um wirtschaftlich, sozial und ökologisch verantwortungsvoll zu handeln - etwa beim nachhaltigen Abbau von Zucker oder in der Reduktion von Verpackungsmaterial. Auf diesem Fundament, tief verwurzelt in der Schweiz und ihren Alpen, handelt Ricola innovativ und weitsichtig. Das Zusammenspiel aus Tradition und Fortschritt sichert den nachhaltigen Erfolg des Familienunternehmens und prägt seinen einzigartigen Spirit.

Über B Lab

B Lab(TM) ist die gemeinnützige Organisation hinter der B Corp Bewegung. B Lab entwickelt Standards, Richtlinien, Instrumente und Programme, um den Kapitalismus umzudenken und ein neues Wirtschaftssystem aufzubauen, das Menschen und den Planeten in den Mittelpunkt stellt. B Lab hat die Ausarbeitung und Verabschiedung von über 50 gesellschaftsrechtlichen Statuten weltweit vorangetrieben, die eine Stakeholder-Governance verankern, in der geschäftliche Entscheidungen den Nutzen für Mitarbeitende, Gemeinschaften und Umwelt berücksichtigen müssen.

Zertifizierte B Corporations(TM) oder B Corps(TM) sind Unternehmen, die nachweislich Standards für soziale und ökologische Leistung, Transparenz und Verantwortlichkeit erfüllen. Weltweit umfasst die B Corp Community inzwischen über 10.000 B Corps in mehr als 100 Ländern und über 160 Branchen, die zusammen über 1 Million Menschen beschäftigen. Rund 300.000 Unternehmen messen ihre Wirkung aktiv mit B Impact(TM).

Mehr erfahren und Teil der Bewegung werden unter www.bcorporation.net.

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